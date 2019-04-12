真人版《東京喰種S》日本暑假上映！謎之美食家登場　

圖文／鏡週刊

2017年少數正評的真人漫改電影《東京喰種》，續作《東京喰種S》預計於今年7月上映。首波釋出的預告最後，金木那句「變態」，和月山的「喰種問號」實在是逗趣可愛。

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真人電影《東京喰種》改編自石田翠漫畫作品，全球累積銷量超過 4,400 萬冊，由窪田正孝和清水富美加主演的真人電影《東京喰種》於 2017 年 7 月上映。今日（11）官方正式宣布電影續作《東京喰種 S》將於 7 月 19 日在日本上映，並同時釋出首波預告與海報。

《東京喰種》故事發生在架空的東京，在這個世界裡，有一種名為「喰種」（グール，GURU）的強大食人種，人們懼怕他們，而大多時間，喰種都躲在暗處。某日，一名平凡的大學生金木研（窪田正孝飾演）遇到一名神秘女子（蒼井優飾演），意外遇到喰種襲擊而命危，陰錯陽差之下被植入喰種的器官而變成半人半喰種的異型種，踏入喰種的混沌世界。

這次的《東京喰種 S》新登場的是重大影響金木研人格的謎之美食家──月山習，由松田翔太演出。男主角金木研仍由窪田正孝擔綱，然而女主角董香演員清水富美加拍完電影後決定出家，所以續作找來在《暗殺教室》真人版中飾演茅野楓的演員山本舞香演出。



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