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日潮團Suchmos主唱來台喝珍奶狂點頭！預告學中文逗粉絲

記者吳孟庭／綜合報導

日本人氣潮團Suchmos即將於6月7日首度來台開唱，今（11）日主唱YONCE率先抵台宣傳，表示4年前就聽說台灣有他們的歌迷，現在終於如願舉辦演唱會，向粉絲喊話「久等了」。他對台灣印象超好，品嚐工作人員準備的珍珠奶茶邊喝邊點頭，預告可能會學中文和歌迷溝通。

▲日潮團Suchmos主唱來台喝珍奶狂點頭！預告學中文逗粉絲。（圖／索尼提供）

▲日潮團Suchmos主唱YONCE搶先來台為演唱會暖身。（圖／索尼提供）

YONCE隻身來台，今日下午與媒體見面，因為從台籍工作人員聽說了許多台灣的事情，表示對台灣人的印象非常好，一下飛機還立刻大喊「想吃水果！」，看到飯店準備的芭蕉及芭樂都感到非常新奇，尤其訪問時，工作人員準備了台灣的招牌美食「珍珠奶茶」，他邊端詳手上杯子、邊咀嚼珍珠，狂點頭好像很滿意。

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Suchmos出道5年多，由主唱YONCE、吉他手TAIKING、貝斯手HSU、鼓手OK、DJ KCEE、及鍵盤手TAIHEI組成。6位成員感情很好，YONCE透露他們經常會互相交流音樂上的意見，但不至於吵架，平常還會一起去欣賞喜歡藝人的演唱會，甚至一起去逛街、澡堂洗澡等，展現兄弟情。

▲日潮團Suchmos主唱來台喝珍奶狂點頭！預告學中文逗粉絲。（圖／索尼提供）

▲日潮團Suchmos即將在6月來台開唱。（圖／索尼提供）

Suchmos今年3月發行最新專輯《THE ANYMAL》，宣布舉行亞洲巡演，將前進香港、台北、首爾、深圳、上海及北京。YONCE表示很開心可以去很多沒去過的地方，並與粉絲見面，但就是擔心會想家。

YONCE也說，4年前朋友來台灣表演，就聽說這裡有很多他們的樂迷，問到是否有為台灣粉絲學些中文，或是準備特別表演？他則說，時間允許的話很願意學一些中文，如果有機會想挑戰演唱中文歌，喊話台灣粉絲「久等了，終於可以演唱會上同樂，希望可以和專輯名稱《THE ANYMAL》一般一起翱翔。」

▲日潮團Suchmos主唱來台喝珍奶狂點頭！預告學中文逗粉絲。（圖／索尼提供）

▲YONCE預告有時間的話會學點中文與台粉互動。（圖／索尼提供）

事業正如日中天的Suchmos將於2019年9月在橫濱球場舉辦他們至今最大規模的單獨演唱會，在這之前他們也會於6月7日在台北永豐Legacy舉行首次的台灣演唱會！演唱會詳情請洽ICON Promotions。

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Suchmos, YONCE, 日韓風

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