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妻夫木聰、豐川悅司要來了！4月底「三天兩夜」抵台宣傳新片

記者吳孟庭／綜合報導

台日合拍的新電影《亡命之途》宣布好消息，導演半野喜弘曾是侯孝賢導演御用的電影配樂大師，為新片找來妻夫木聰、豐川悅司再度合作，而他們也將攜手在4月底訪台，進行三天兩夜的宣傳活動，兩人對台灣都有超級好印象，已經開出了來台灣必吃清單！

▲妻夫木聰、豐川悅司要來了！4月底「三天兩夜」抵台宣傳新片。（圖／威視電影提供）

▲妻夫木聰、豐川悅司主演《亡命之途》。（圖／威視電影提供）

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《亡命之途》（Paradise Next）去年6月底曾來台舉辦開鏡記者會，全程在台北與花蓮取景，兩位主要演員妻夫木聰與豐川悅司在拍攝期間都對台灣留下相當好的印象。這次為宣傳電影在台上映，導演半野喜弘將帶領兩人於4月29日來台，早已被台灣食物收服的妻夫木聰，表示非常想念台灣熱騰騰的「便當」，在開鏡記者會上透露自己很愛逛夜市的豐川悅司，這次更早準備好要大啖台灣小吃。

▲妻夫木聰、豐川悅司要來了！4月底「三天兩夜」抵台宣傳新片。（圖／威視電影提供）

▲妻夫木聰、豐川悅司主演《亡命之途》。（圖／威視電影提供）

從影多年的豐川悅司與妻夫木聰，私下雖相識已久，過去卻只有一次合作機會，所以當這次《亡命之途》的監製小坂史子找上豐川悅司時，他一聽到合作對象為妻夫木聰，毫不猶豫地就答應接演了。

豐川更是大大感謝妻夫木，因為兩人幕前幕後皆默契十足，才讓他可以在《亡命之途》盡情發揮演出，也合作得相當愉快。豐川悅司受訪時還開玩笑地表示：「我跟妻夫木聰在台灣拍戲的這一個月來，每天大概有18小時以上膩在一起，簡直就像一對情侶了！」

▲妻夫木聰、豐川悅司要來了！4月底「三天兩夜」抵台宣傳新片。（圖／威視電影提供）

▲妻夫木聰、豐川悅司4月底抵台宣傳新片。（圖／威視電影提供）

《亡命之途》講述被各方勢力追擊到台灣的日本痞子（妻夫木聰 飾），意外之下遇見了冷酷的黑道份子（豐川悅司 飾），兩名負罪的旅人來到花蓮並與當地女孩（謝欣穎 飾）相識，孤獨的三人在盛夏的湛藍海域，共同踏上一場贖罪的流浪之旅。並集結台灣實力派演員莊凱勛、黃仲崑與黃遠共同演出，金獎國際卡司陣容堅強的跨國合作電影，將於6月6日在全台盛大上映！

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妻夫木聰, 豐川悅司, 亡命之途, 謝欣穎, 莊凱勛, 黃仲崑, 黃遠

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