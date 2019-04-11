機器人連「梅西」都守得住！阿翔一腳踢出⋯竟然進球了

記者許逸群／台北報導

民視《綜藝新時代》日前到香港錄影，挑戰連國際足球明星「梅西」都踢了無數球才踢進的守門員機器人。面對高難度的機器人，想贏的阿龐拼命拿錢塞在機器人身上想賄賂它，浩子氣得大罵：「亂來！」說完後卻把錢收到自己口袋，讓阿龐還沒拿到過關獎金就自已先花了一筆冤枉錢。

▲▼大夥挑戰守門員機器人。（圖／民視提供）

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機器人守門員滴水不落，眾人挑戰頻頻吃鱉，挑戰足球頭槌過程中，浩子還不小心手滑，球直接命中阿龐臉上，讓阿龐賠了夫人又折兵，全場笑歪。但令人意外的是，阿翔居然在守門員機器人的防守下，意外的把球踢進球員，讓大家大讚他是台灣「梅西」。

▲阿翔搞笑扮演蠟像。（圖／民視提供）

下一站來到香港杜莎夫人蠟像館，浩翔現場上演「荒謬蠟像館」，浩翔扮成蠟像站在館內以假亂真，測試是否有遊客會上前跟他們拍照。浩子在遊戲進行時，有個小妹妹上前去摸他，他還深怕自己會嚇到小孩，趕緊憋氣忍住不能動，遊戲結束後，兩人動，讓所有遊客都嚇到倒退三步。

▲《綜藝新時代》到香港錄影。（圖／民視提供）

除了各種遊戲外，製作單位這回讓大夥在開場時宛如觀眾行程，不僅到各種知名地標觀賞，還大啖美食。沒想到在大家吃飽後，大家的挑戰是要到夕陽景點嘉頓山，得爬四百多梯的樓梯，搞得大夥氣喘吁吁，就連製作人自己也無奈地說：「對不起，我也後悔了！」