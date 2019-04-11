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林宥嘉見3次叫出全名！一句鼓勵暖爆...許維芳竟「傻萌反問」

記者盧薇淩／專訪

許維芳被稱作「高校女神」，她3年前在高中生畢業歌中，和另一位學長演唱《夢想藍圖》受關注，也因在網路翻唱歌曲而創下高點閱。近期參賽《聲林之王》被量子娛樂簽下，提及先前參賽過程，當時被淘汰相當難過，但某次錄影時在休息室走廊上，導師林宥嘉看到她主動向前鼓勵，還喊出她全名，讓許維芳超感動，也瞬間自信心倍增。

▲▼許維芳被林宥嘉鼓勵 。（圖／資料照）

▲許維芳被林宥嘉鼓勵。（圖／資料照）

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許維芳參賽兩次便慘遭淘汰，後來經網友票選成為人氣王，順利回鍋敗部復活，總計錄影只有3次，但林宥嘉卻能在眾多參賽者中，記住她的名字。那天錄影空檔，許維芳走往休息室路上，林宥嘉看見她叫住說：「維芳，我覺得你聲音很特別，應該有屬於妳自己的歌。」林宥嘉稱讚許維芳的中低嗓音，也對她印象深刻。

當時許維芳驚訝又傻問：「真的假的，老師你記得我噢？」被他這麼一問，林宥嘉露出微笑，而她聽到鼓勵後說：「我會好好加油的，謝謝老師。」對於僅有「3面之緣」卻能被記住，她感動了許久，因為每次看到蕭敬騰、林宥嘉兩位導師，就像小粉絲般只敢站在遠處，笑說：「我沒跟他們拍過照耶，我默默關注就好。」

▲▼2019好朋友野餐日,元本山業配,許維芳。（圖／記者李毓康攝）

▲許維芳想成為讓粉絲驕傲的偶像。（圖／資料照）

只敢默默遙望偶像，林宥嘉一句話讓她感動萬分，在網路上以翻唱歌曲累積粉絲，她也體悟到，「不該只是唱別人的歌，應該要有自己的作品。」當時被網友投票救回舞台，她感動落淚，因為其實她內心很沒自信，也自認很不像藝人，許維芳坦言時常懷疑自己，「我很怕我被粉絲笑，因為我有時很笨，我不想讓他們覺得喜歡我很丟臉。」

想成為讓粉絲驕傲的偶像，也希望未來自己能鼓勵更多人，宛如那天林宥嘉替她打氣，許維芳說：「謝謝你們陪著我一起努力一起成長，我很幸運遇見了許多願意幫助我的人，謝謝你們，謝謝。」把珍惜支持她的每個人，視為進步的動力。

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關鍵字

許維芳, 聲林之王, 量子娛樂

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