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賈永婕97歲奶奶辭世！　曝「放棄急救原因」藏洋蔥

記者許皓婷／綜合報導

藝人賈永婕2002年和德杰建設少東王兆杰結婚，婚後一共生了3名兒女，家庭幸福美滿，她平時常透過社群網站，分享生活點滴。但她10日卻在FB透露奶奶在睡夢中安詳辭世，她坦言自己有流淚，但是並不傷心，並為奶奶感到開心，可以無病無痛地離去。

▲賈永婕奶奶過世。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕）

▲賈永婕的奶奶9日在睡夢中辭世。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕）

賈永婕10日在FB上PO文：「我97歲的奶奶昨晚在睡夢中安詳辭世，一如往昔的優雅、美麗！」她認為奶奶非常有福氣，透露對方在四天前就開始不吃東西，並在自己床上舒舒服服呼吸安穩地睡了兩天，她透露自己遵照奶奶的指示，為了不讓奶奶痛苦，並選擇不急救，

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▲賈永婕奶奶過世。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕）

▲賈永婕奶奶過世。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕）

▲賈永婕小時候和奶奶的合照。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕）

而賈永婕也PO出多張自己小時候和奶奶的合照，並選擇用最美的文字紀念和奶奶的一切：「我記得那個每天在幼稚園門口接我下課的奶奶」、「我記得小學時坐公車來接我的奶奶」、「我記得奶奶的一切」，她表示自己雖然有流眼淚，但是並不傷心，「我為奶奶感到開心，無病無痛，如此安詳寧靜！重點是美貌依舊」。

【賈永婕FB全文】

我97歲的奶奶昨晚在睡夢中安詳辭世，一如往昔的優雅、美麗！

奶奶非常有福氣，也非常疼愛我們。
她自己在四天前就不吃東西，
在自己床上舒舒服服呼吸安穩的睡了兩天。
乾乾淨淨、漂漂亮亮的退場！一生圓滿！

握著奶奶的手我跟奶奶說：
奶奶妳好棒，好有福氣，妳還是好美好美，
這是妳一直想要的境界！奶奶謝謝妳！

我平靜的跟救護人員說了五次：
我們不急救，謝謝！
奶奶我很乖完全遵照妳的指示，絕不能讓你痛苦！

我有流眼淚，但是並不傷心，我為奶奶感到開心，無病無痛，如此安詳寧靜！重點是美貌依舊！

❤我記得那個小時侯用洗衣機的紙箱，製作了一個票亭，每天跟我玩賣票買票遊戲的奶奶
❤我記得那個每天在幼稚園門口接我下課的奶奶
❤我記得那個陪我去遠足的奶奶（全班只有我一個人要人陪）
❤我記得那個在牌桌上談笑風聲，邊嗑瓜子邊喝茶，一直自摸的奶奶
❤我記得那個拿牌尺打我的奶奶
❤我記得那個拿著羽毛大扇子幫我搧風哄我睡覺的奶奶
❤我記得那個每天講床邊故事給我聽的奶奶（講到賣火柴的小女孩時我大哭說奶奶不要死掉）
❤我記得那個教我游泳的奶奶
❤我記得帶我去國父紀念館放風箏的奶奶
❤我記得小學時還會每個一、三、五從天母坐公車來接我的奶奶
❤我記得那個帶我去爬山走得好快的奶奶
❤我記得那個愛唱歌的奶奶
❤我記得那個愛說飯後一根菸快樂似神仙的奶奶（但後來知道對身體不好馬上戒煙的奶奶）
❤我記得那個每年過年做莊家都大贏錢的奶奶（贏到我大哭，只好把錢全部還我）
❤我記得好會做菜的奶奶，紅燒獅子頭、素什錦、越南牛肉、杏仁豆腐
❤我記得會拉二胡的奶奶
❤我記得那個好愛馬英九的奶奶
❤我記得那個叫我對老公講話不要太大聲的奶奶（是有多大聲，明明奶奶聽不到了）
❤我記得那個好愛漂亮的奶奶
❤我記得那個笑談生死的奶奶（60多歲就自己買好生前契約，決定自己的塔位）
❤我記得那個好會跳土風舞的奶奶
❤我記得那個告訴我先有人緣才有飯緣的奶奶（我的座右銘）
❤我記得奶奶的一切❤

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