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一隻阿圓「一刀剪了招牌髮型」！　耳下激短髮亮相：還沒習慣

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓以旅遊、美食等主題影片走紅，平時不吝嗇在社群與粉絲互動，向來以短髮亮相的她，最近透過IG曬出一系列自拍照，透露自己又把頭髮剪更短，長度剛好在耳下位置，並坦言自己還沒習慣。招牌髮型被換掉後，立即吸引大批網友朝聖按讚，不少網紅好友也紛紛留言大讚好看。

▲▼一隻阿圓（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓分享短髮成果照。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

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照片中，一隻阿圓換上比以往更短的新髮型，整齊的齊瀏海搭配柔和的髮色，完美襯托她俐落又溫柔的氣質。她的表情自信且帶著淡淡的微笑，散發出親和的魅力。阿圓穿著白色紋理的毛衣外套，搭配簡單的內搭背心，風格簡約清新，展現出她的年輕活力與時尚感。她也在文中坦言，自己還沒習慣剪完短髮的模樣。

▲▼一隻阿圓（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓原本的髮型較長。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

事實上，這次是一隻阿圓過難得展現與以往不同風格的短髮造型，新造型不難看出她的髮尾修剪整齊，顯得乾淨利落且有層次，並帶有微微的內彎，將頭髮勾到耳後的模樣，使她的臉部線條更柔和，搭配精緻的妝容凸顯出優雅氣質。一系列的成果照曝光後，就連網紅好友見習網美小吳、奎丁、黃小米都紛紛留言表示「好看！好適合」、「很可以」、「好看欸」。

▲▼一隻阿圓（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲阿圓的新髮型獲得好評。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

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