藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

圖文／鏡週刊

打著「時尚F4」成名的藝人藍鈞天，近期傳出9年婚離婚ing，除了教育觀念不同，女方希望男方多闖事業也是婚姻生變主因。藍鈞天主打的富二代、企業接班人形象也啟人疑竇，據悉，藍鈞天的家族企業，早就沒有班可以接，外界以為他家境殷實、不愁吃穿，其實收入跟普通演員差不多，甚至無法獨自負擔養家責任。

▲藍鈞天婚後育有1女1子，有著時尚爸爸的氣質。（圖／翻攝自藍鈞天IG／鏡週刊）



當年藍鈞天和丁春誠、陳紹誠、已逝的高以翔合組團體「時尚F4」出道，由於各個家世背景都大有來頭，比如藍鈞天就是香港恆富紡織少東，形成了他富二代、貴公子的形象。藍鈞天曾透露，踏入演藝圈後，最令他無奈的，就是總被關心「何時回家接班？」而不是他的戲劇作品。

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▲丁春誠（右起）、藍鈞天、陳紹誠及已逝的高以翔曾組成時尚F4，給人富二代的印象。（圖／翻攝自陳紹誠IG／鏡週刊）

父母離異 財務出問題

但有業界人士表示，其實藍鈞天的家族企業經營有問題，早不是富二代，更沒有所謂的「班」可以接，經濟程度就跟一般演員差不多；且照藍鈞天接戲的頻率來看，要維持普通四口之家的生活，恐怕都相當勉強，更別說還有名人包袱。

▲藍鈞天戲劇產量不多，社群上的發文停留在去年底演出的舞台劇《倒數婚姻》。（圖／翻攝自藍鈞天臉書／鏡週刊）

其實藍鈞天的經濟狀況，在一場活動中可見端倪，他曾在教會活動分享，雖然從小在優渥的環境長大，家裡早就安排好人生規劃，但留學後將歸國接班時，父母卻決定離婚，接踵而來的是家中的財務問題，才讓他誤打誤撞進入演藝圈。藍鈞天回憶，當時他和黃立成組成Machi麻吉，紅遍東南亞，但是分紅之後每天只有新台幣幾百元酬勞，為了省錢，還得吃過期便當，相當辛苦。

早已澄清 貴公子人設

而後藍鈞天被經紀公司改以「時尚F4」的組合重新出發，曾被懷疑背景不夠豪門，關於這點，2010年時藍鈞天對外澄清：「媒體給我們一個『時尚F4』的稱號，很感謝大家關注我們 ，我們也從來沒有人說自己一定有很好的家世。」雖然這組合就是演藝圈常見的包裝行銷，只是沒人細究，藍鈞天也就語焉不詳地帶過，才讓富二代的印象至今都沒打破。

▲婚後的藍鈞天熱愛分享和妻小的互動，家庭看起來和樂卻有著危機。（圖／翻攝自藍鈞天IG／鏡週刊）

藍鈞天近年戲劇產量不多，除了舞台劇外，今年只有在《不夠善良的我們》演出配角；日前婚變消息傳出後，他的妻子陳羽柔放棄小提琴、全力衝創業的選擇，外傳也不只是為了個人，而是還有養家的重擔得背負。

▲藍鈞天的妻子陳羽柔氣質高雅，同時有著企業家的身分。（圖／翻攝自陳羽柔IG／鏡週刊）

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