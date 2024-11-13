從終極系列到入圍金馬！曾沛慈：用心都一樣　鐵腿備戰紅毯預告戰袍尺度

記者蕭采薇／台北報導

以電影《BIG》入圍本屆金馬獎最佳女配角的曾沛慈，13日現身「爽爽生活期間限定店」站台，她近期為備戰金馬戒糖戒宵夜，並且重新開始健身，笑稱：「我今天還鐵腿。」她5年前曾以《我們與惡的距離》獲得金鐘女配，曾沛慈坦言，在那之後給自己太多壓力，如今年過40，只想「爽爽生活」。

▲曾沛慈現身支持《爽爽生活期間限定店》，並與創作者SECOND合影。（圖／好攝創意提供）



曾沛慈這回在片中演出媽媽，片中飾演女兒的童星鄭又菲也入圍本屆新人，兩人戲份幾乎都在一起，互相成就角色雙雙入圍，曾沛慈說透露有彼此加油打氣，也坦言：「希望這次的入圍能讓更多戲劇圈人看到我，有更多機會挑戰不一樣的角色。」

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曾沛慈自認對鎖骨、肩頸線條最有信心，過往對露事業線會害羞，但這次有試到會「小露酥胸」的禮服，不過目前還沒確定戰袍，仍在等待「真命天裙」。而本次女配不只有楊貴媚、陸弈靜等影后級前輩，還有張榕容和劉奕兒等高顏值對手，曾沛慈大喊：「她們這麼漂亮！」不求能艷壓紅毯。

雖然曾沛慈新戲《太太太厲害》正在上檔中，她許願能有更多討論度，但也坦言花兩天就追完夯劇《影后》。劇中謝瓊煖飾演的「柯麗芬」為了養家活口成為長壽劇演員，自嘲接了不少「爛戲」，而如今曾沛慈已是金獎級演員，但她也不後悔曾演出「終極系列」。

▲曾沛慈現身支持《爽爽生活期間限定店》，並笑說要帶爽爽貓去金馬。（圖／好攝創意提供）

曾沛慈說：「不管演《終極系列》、《與惡》，還是這次入圍的《BIG》，我都是百分之百用心投入。我演終極的時候，也真的相信自己會『發功』，沒有差別。最多就是現在回看這些作品，會覺得『我現在長得很漂亮！』。」也笑說如果「終極系列」20週年要來個cosplay，感覺也會很有趣。

即將參與金馬盛會，曾沛慈笑說，要把「爽爽貓」當吉祥物帶到現場，但對於得獎與否平常心看待。本來曾沛慈想邀請老公坐身邊觀禮，但想到「還要幫他做造型、照顧他」就作罷，當天先生會在電視前支持她。