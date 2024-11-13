ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

從終極系列到入圍金馬！曾沛慈：用心都一樣　鐵腿備戰紅毯預告戰袍尺度

記者蕭采薇／台北報導

以電影《BIG》入圍本屆金馬獎最佳女配角的曾沛慈，13日現身「爽爽生活期間限定店」站台，她近期為備戰金馬戒糖戒宵夜，並且重新開始健身，笑稱：「我今天還鐵腿。」她5年前曾以《我們與惡的距離》獲得金鐘女配，曾沛慈坦言，在那之後給自己太多壓力，如今年過40，只想「爽爽生活」。

▲《爽爽生活期間限定店》曾沛慈現身支持，並與創作者SECOND合影。（圖／好攝創意提供）

▲曾沛慈現身支持《爽爽生活期間限定店》，並與創作者SECOND合影。（圖／好攝創意提供）

曾沛慈這回在片中演出媽媽，片中飾演女兒的童星鄭又菲也入圍本屆新人，兩人戲份幾乎都在一起，互相成就角色雙雙入圍，曾沛慈說透露有彼此加油打氣，也坦言：「希望這次的入圍能讓更多戲劇圈人看到我，有更多機會挑戰不一樣的角色。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾沛慈自認對鎖骨、肩頸線條最有信心，過往對露事業線會害羞，但這次有試到會「小露酥胸」的禮服，不過目前還沒確定戰袍，仍在等待「真命天裙」。而本次女配不只有楊貴媚、陸弈靜等影后級前輩，還有張榕容和劉奕兒等高顏值對手，曾沛慈大喊：「她們這麼漂亮！」不求能艷壓紅毯。

雖然曾沛慈新戲《太太太厲害》正在上檔中，她許願能有更多討論度，但也坦言花兩天就追完夯劇《影后》。劇中謝瓊煖飾演的「柯麗芬」為了養家活口成為長壽劇演員，自嘲接了不少「爛戲」，而如今曾沛慈已是金獎級演員，但她也不後悔曾演出「終極系列」。

▲《爽爽生活期間限定店》曾沛慈現身支持，並與創作者SECOND合影。（圖／好攝創意提供）

▲曾沛慈現身支持《爽爽生活期間限定店》，並笑說要帶爽爽貓去金馬。（圖／好攝創意提供）

曾沛慈說：「不管演《終極系列》、《與惡》，還是這次入圍的《BIG》，我都是百分之百用心投入。我演終極的時候，也真的相信自己會『發功』，沒有差別。最多就是現在回看這些作品，會覺得『我現在長得很漂亮！』。」也笑說如果「終極系列」20週年要來個cosplay，感覺也會很有趣。

即將參與金馬盛會，曾沛慈笑說，要把「爽爽貓」當吉祥物帶到現場，但對於得獎與否平常心看待。本來曾沛慈想邀請老公坐身邊觀禮，但想到「還要幫他做造型、照顧他」就作罷，當天先生會在電視前支持她。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

快訊／女婿陳鑒有小三？ 余天證實：在女兒走之前就知道了

快訊／女婿陳鑒有小三？ 余天證實：在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

李玟墓園驚傳「雜草叢生」！　彩虹階梯不見了…歌迷現場目擊片曝

李玟墓園驚傳「雜草叢生」！　彩虹階梯不見了…歌迷現場目擊片曝

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

台北宮廟捲邪教「王淨也遭利用吸金」！一票藝人被灌迷湯　騙簽經紀約　

台北宮廟捲邪教「王淨也遭利用吸金」！一票藝人被灌迷湯　騙簽經紀約　

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

宋再臨遺照曝光！　2年前吐遺願「要在葬禮上開香檳」：不能比父母先走

宋再臨遺照曝光！　2年前吐遺願「要在葬禮上開香檳」：不能比父母先走

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／女婿陳鑒有小三？ 余天證實：在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」　警方曝現場狀況

李玟墓園驚傳「雜草叢生」！　彩虹階梯不見了…歌迷現場目擊片曝

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

畢書盡遭老東家求償3千萬！　「把他當親生父親」痛心暴哭

台北宮廟捲邪教「王淨也遭利用吸金」！一票藝人被灌迷湯　騙簽經紀約　

約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾沛慈

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 從終極系列到入圍金馬！曾沛慈：用心都一樣　鐵腿備戰紅毯預告戰袍尺度
  2. 一隻阿圓「一刀剪了招牌髮型」！　耳下激短髮亮相：還沒習慣
  3. 日本夯團早安少女組驚喜訪台！　她進入畢業倒數不捨紅眼眶
  4. 吳蓓雅首接金音後台主持人　背後辛酸內幕全曝光
  5. 長得像《海洋奇緣》莫娜嗎？迪士尼送你去夏威夷　中文配音卡司曝
  6. 籃球女神海邊解放比基尼！　「布料快包不住」蜜桃臀全看光
  7. 楊大正遭2流氓包圍怒嗆　身份曝...竟是《大嘻哈》歌手！
  8. 曹佑寧認親密關係「火還很旺」：95有加滿！　潘綱大耍狠瞪路人
  9. 楊紫突被指「陪睡上位」爆料文炸了熱搜！　律師秒發聲反擊：提告
  10. 快訊／汪小菲繳160萬暫保1680萬愛駒　大S聲請第2度拍賣喊卡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366