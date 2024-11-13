找「討人厭明星」拍逃脫實境秀！歐陽娜娜、向佐、影后全被點名了　

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸的湖南衛視即將推出新綜藝《登陸可愛島》，其中的「逃出討厭島」主題引發了觀眾熱議。該節目將邀請12個過去因各種原因被大眾討厭的藝人，在封閉的島上展開為期15天的挑戰，以「打破偏見、贏得好感」為宗旨，爭奪獲得離島的機會。周雨彤、楊子、向佐、包貝爾等人都在網友議論的名單中，甚至連獲得三金影后周冬雨也被點名。

▲《逃出討厭島》引發熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

報導中提到指出，節目希望藉此打破藝人們過去的「討厭標籤」，讓這些因以往爭議或翻車事件而備受批評的藝人，展現出「真實的自我」，在節目中透過挑戰和互動贏回觀眾的喜愛。節目未播先熱，網友們展開熱烈討論，眾人都相當好奇節目會邀來什麼樣的陣容。

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有網友開玩笑「心中早有一份名單」，胡彥斌也在節目發布會上戲稱「會不會邀請楊子來參加？」周雨彤、榮梓杉、楊子、張大大、周冬雨、張翰、劉浩然、趙櫻子、向佐、包貝爾、歐陽娜娜等，都在網友票選的「討厭名單」中，甚至有傳言指李佳琦、張大大也可能參加，都想透過這次機會改善形象。

▲網友紛紛點名討厭的藝人。（圖／翻攝自微博）

針對節目的嘉賓選擇，有觀眾建議採用投票方式來確保參加者確實是「大眾討厭」的對象。不過，也有人認為嘉賓會直接影響節目的成敗，如果真的都選了被觀眾討厭的藝人，可能影響觀眾的觀看意願，對節目本身也是一種賭注。