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《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人

記者劉宛欣／綜合報導

影集《影后》在網路上掀起熱烈討論，集結楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、楊貴媚等大咖卡司，被視為「含金量」極高的作品。劇中林廷憶飾演「史艾瑪」一角黑化過程，更是讓觀眾恨得牙癢癢。網紅陳沂也跟上了這股追劇風潮，對這段劇情相當有感，直言「演藝圈真有不少這樣的例子，有些人睡錯人後來就不見了」。

▲陳沂指出自己看過演藝圈內很多像史艾瑪的人。（圖／翻攝自林廷憶Instagram）

▲林廷憶飾演的史艾瑪黑化過程讓人看了生氣。（圖／翻攝自林廷憶Instagram）

陳沂11日在臉書發文寫下《影后》觀後感，她直言「演藝圈真的就是這樣，有夠真實呈現。」並透露每個劇中的角色，都讓她不自覺帶入現實中的人物，「覺得劇本可能怕得罪人，含蓄了」，至於23歲新生代演員林廷憶飾演的「史艾瑪」，她也評論「演藝圈真的很多史艾瑪，她算幸運還有得到機會，我看過很多背叛然後到處睡，結果睡錯人後來就不見了」。

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▲陳沂指出自己看過演藝圈內很多像史艾瑪的人。（圖／翻攝自林廷憶Instagram）

▲陳沂指出自己看過演藝圈內很多像史艾瑪的人。（圖／翻攝自林廷憶Instagram）

在《影后》中，史艾瑪因資源有限，最初靠不停地努力試鏡來爭取演出，後期為了走紅，不僅搶走閨密的角色，更背叛了曾幫助她的恩人，選擇加入更知名的經紀公司，最終甚至勾引已婚導演博取機會，步步黑化的演技讓觀眾看了既佩服又氣憤。

陳沂被網友問起覺得哪位演員演技最出彩，她回答表示「每個角色都一時之選」，接著指出謝盈萱這次較為可惜，「她真的很會演，也演很好，只是跟她之前其他角色重複率過高，反而顯得沒有驚喜。

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林廷憶, 影后, 史艾瑪, 陳沂

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