周杰倫教怎麼吃握壽司…掌鏡是蕭敬騰！　「超狂吃法」網看完驚了：不愧哥中之哥

記者李湘文／綜合報導

藝人蕭敬騰近來往網紅路線發展，推出搞笑的「蕭教頭教學影片」系列，一臉嚴肅教大家開門、關燈，因為內容太空虛，反而讓大量網友發笑。他10日推出新的影片，一如以往正經開場：「大家好，今天教大家怎麼吃握壽司。」誰料突然被人打斷，原來是另一位歌壇天王——周杰倫也加入教學了！

▲蕭敬騰教學怎麼吃握壽司。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-LION獅子合唱團）

蕭敬騰10日更新社群網站，PO出最新教學影片，卻也同時抱怨：「今天蕭教頭教學平台，空降一位教學終結者，專門終結正在認真教學的人。」勾起大家的好奇心。

請繼續往下閱讀...

影片中，蕭敬騰坐在日式壽司店裡，應景地準備教大家吃握壽司，旁邊卻突然傳來一個聲音：「我來教好了，我來教一下。」蕭敬騰原本已經拿起筷子，聞言愣了一下，默默將鏡頭轉向旁邊的人，竟是穿戴黑色外套、毛帽，「傳說中的哥中之哥」周杰倫。

▲周杰倫擔任蕭敬騰教學影片「助教」。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-LION獅子合唱團）

▲周杰倫教學「握壽司吃法」。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-LION獅子合唱團）

周杰倫接下教學任務，自信滿滿表示：「我來教一下什麼才是正確的。」他拿起一個握壽司，握進另一隻手的掌心裡，接著靠近嘴巴一晃，下秒再張開手掌，竟然已經空無一物，只剩下幾個還黏著的飯粒。蕭敬騰看完全程，露出震驚表情：「瘦得私捏。」大讚對方果然是「哥中之哥」。

▲周杰倫讓握壽司消失在手中。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-LION獅子合唱團）

▲蕭敬騰震驚「瘦得私捏」。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰-LION獅子合唱團）

這支影片PO出後，不少網友都爆笑出來，幽默回應「不愧是哥中之哥」、「這個已經不只是太難了，而是學不會了」、「一直以來都吃錯」，也有人敲碗「怎麼沒有約阿信」，期待下次蕭敬騰找來更多厲害的「助教」。

搞笑的是，周杰倫雖然受到網友推崇，但看到蕭敬騰PO出影片後，也對自己拿握壽司當道具的行為有些心虛，因而尷尬現身留言：「下次師傅是不是不讓我去了？」遲來的懺悔再度讓網友爆笑。

▲周杰倫的懺悔讓粉絲笑歪。（圖／翻攝自蕭敬騰Instagram）