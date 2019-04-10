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獨家／《復仇者聯盟4》4大影城跟進「加價20元」　美麗華1個原因拒漲

記者洪文／台北報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）片長3小時2分鐘（182分鐘），成為史上最長漫威電影，世界各地也有微幅調升票價。《ETtoday》昨日獨家公布威秀影城調整票價規則「加價20元」，現在國賓、秀泰、樂聲、豪華影城確定跟進，新光影城據傳也將同步上漲，而美麗華、喜滿客、凱擘確定維持原案。

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▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照、《復仇者聯盟4：終局之戰》大陸海報、《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自微博）

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▲《復仇者聯盟4：終局之戰》。（圖／翻攝自微博）

威秀、國賓、秀泰、新光等影城慣例超過150分鐘的電影加價10元，威秀影城11日率先宣布因應《復仇者聯盟4：終局之戰》片長182分鐘，票價規則改為「超過150分鐘之後，每半小時（每超過30分鐘）加價10元收費」，因此必須加價20元才能購買觀賞，漲價後的信義威秀2D票價350元、3D票價420元、4DX票價550元，而日新威秀3D IMAX票價為430元，未來超過長度的電影一樣比照辦理。

據悉，各家影城10日下午開會討論研議漲價，國賓、秀泰、樂聲、豪華影城已向《ETtoday》證實，確定跟進《復仇者聯盟4：終局之戰》加價20元，不過國賓影城D-BOX動感座椅完全無須再加價。秀泰使用聯名卡或購買柏金廳、丹普廳完全不須再加價，未來其他超過長度的電影則是另作討論。知情人士透露：「新光影城確定跟進漲價。」不過新光影城仍以「明早開會討論」回應。

雖然威秀、國賓、秀泰、樂聲、豪華等連鎖影城相繼宣布《復仇者聯盟4：終局之戰》加價20元，不過擁有全台最大IMAX影廳的美麗華影城以及喜滿客影城、凱擘影城向《ETtoday》證實「不跟進」，維持原案，即超過150分鐘的電影加價10元。美麗華影城透露，因為先前已向網友告知加價10元，已經答應消費者就不再改變，因此維持加價10元，一張IMAX 3D票價490元。

▲▼大直美麗華百貨。（圖／記者湯興漢攝）

▲美麗華影城。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

事實上，《復仇者聯盟4：終局之戰》因片長關係，大陸、香港地區票價跟著調漲幅度更大，據傳大陸上海萬達影城上映首日第1場00：00的IMAX 3D場次「皇帝席」開價300元人民幣（約1500元台幣）（《沙贊！》IMAX 3D票價最高95元人民幣，約436元台幣），每間影城限量50名，而香港尖沙咀UA iSquare IMAX 3D熱門場次開價290元港幣（約1141元港幣），據傳創下香港史上最高票價。

美麗華、威秀、國賓、秀泰、樂聲、豪華、新光、喜滿客、凱擘等影城將於4月12日星期五中午12點開賣《復仇者聯盟4：終局之戰》預售票。該片於4月24日在台上映，比美國早2天。

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