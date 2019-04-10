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吳謹言被《延禧》男星流出親密照！　于正解答「2人真實關係」嗆爆網友：腦殘

記者李湘文／綜合報導

女星吳謹言拍攝《延禧攻略》走紅，2月一度傳出秘戀同劇演員「弘晝」洪堯，當時雖然已迅速否認，今天（10日）卻又因為男方上傳了一張靠頭親密照，再次引起外界熱議2人關係。對此，吳謹言和洪堯所屬公司「歡娛影視」老闆于正出面澄清，解釋雙方真的只是像家人一樣的關係，斥責提出陰謀論的網友「腦殘」。

▲于正回應吳謹言、洪堯親密照。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲吳謹言、洪堯親密照流出。（圖／翻攝自微博／于正1978）

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洪堯10日上午更新微博，PO出自己的3張自拍照，然而疑似手滑，還連帶PO出了和吳謹言的親密合照。照片中，他閉上眼睛、側頭貼近吳謹言，女方則是靠在他的肩上甜笑，氣氛顯得親密而曖昧。雖然他在23分鐘之後就迅速刪除，但照片早已被網友傳開，引起熱烈議論。

▲洪堯發和吳謹言親密照。（圖／翻攝自微博）

▲洪堯發出和吳謹言的親密照，又快速刪除。（圖／翻攝自微博）

于正身為歡娛影視老闆，也是捧紅洪堯、吳謹言的背後推手，10日見緋聞爆發，親自出面代2人回應。他澄清，洪堯和吳謹言正在合作拍新戲《標化人生》，所謂「親密照」，其實只是新戲花絮之一，為了之後拿來宣傳，暫時存放在洪堯微博草稿匣，但不知為何被系統自動發出，導致緋聞傳得跟真的一樣，「真是個唯恐天下不亂的圈子。」

▲于正回應吳謹言、洪堯親密照。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲于正澄清吳謹言、洪堯只是為戲宣傳，但照片誤發。（圖／翻攝自微博／于正1978）

于正接著又發微博補充解釋，洪堯和吳謹言並沒有交往，只是關係好，「我習慣把公司、劇組都經營成一個大家庭，所以演員們之間永遠是親如一家，宛如兄弟姐妹。」此外，他PO出6張照片，澄清洪堯不只跟吳謹言合照，也有和其他演員拍的照片，但真的就是粗心，獨獨把吳謹言那張跟自拍混在一起，結果還剛好遇到系統誤發，「相信這個急性子的二百五會吸取教訓。」

▲于正回應吳謹言、洪堯親密照。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲于正代替吳謹言、洪堯否認緋聞。（圖／翻攝自微博／于正1978）

對於網友質疑洪堯炒作，于正反駁：「這個娛樂圈真是可怕，這樣一件小事都要陰謀論，一個上升期的演員瘋了，故意發這樣的照片來被質疑人品和挨罵？還得罪同公司的大咖，這是要斷自己的生計嗎？有腦子的人好好想想吧？腦殘我就不回應了！」他越說越嗆，甚至直接跟網友槓上，「不要把人想得跟你們一樣蠢，他真的是粗心大意而已！」最後氣到不再回應。

▲于正回應吳謹言、洪堯親密照。（圖／翻攝自微博／于正1978）

▲于正越說越氣，跟網友槓上。（圖／翻攝自微博／于正1978）

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吳謹言, 洪堯, 于正, 延禧攻略

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