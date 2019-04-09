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衰捲小三罵名！郭雪芙「坦蕩蕩」：孫其君還有一直聯絡

記者洪文／台北報導

郭雪芙正在趕拍電影《花咲了女孩》，9日抽空與《花甲男孩轉大人》女星林意箴出席喜憨兒基金會公益活動。對於因與孫其君合作戲劇《我們不能是朋友》爆出緋聞，無奈被冠上「小三」罵名，她大方表示：「（我與孫其君）還是一直都有在聯絡，不用特別避不見面。」經紀人Elsa則是補充：「坦蕩蕩啦，不可能一輩子不見吧。」

▲▼郭雪芙、林意箴。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲郭雪芙、林意箴。（圖／喜憨兒基金會提供，以下同）

雖然郭雪芙偶爾會下廚，但是這次因活動跟林意箴一起做餅乾，才發現烘焙超難。談及與喜憨兒的相處過程，她自認對小孩沒輒，就是默默坐在中間，一直找話題聊天，而林意箴覺得她蠻厲害的，還說自己不太懂小孩的童言童語，也不太會誘導小孩。

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▲▼郭雪芙、林意箴。（圖／喜憨兒基金會提供）

其實郭雪芙不僅被冠上小三，又在去年亞太影展被酸「菜英文」，是非纏身，因此在經紀人Elsa安排下又安太歲又點光明燈，「把能點的都點上，我有請妹妹幫忙點燈。」同時，她也今天也自己為記者會下了結論：「希望大家多發揮善心，支持喜憨兒基金會活動。」

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郭雪芙, 孫其君, 林意箴

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