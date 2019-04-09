獨家／威秀影城確定漲價！《復仇者聯盟4》票價多20元

記者洪文／台北報導

威秀影城現在150分鐘以上電影票價要漲價了！《ETtoday》獨家掌握消息，由於《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）片長3小時2分鐘（182分鐘）為史上最長時間的漫威電影，威秀影城確定一次加價20元，比以前再貴10元。

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自Avengers臉書）



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知情人士透露，《復仇者聯盟4：終局之戰》片長太長，每一家電影院依照慣例超過150分鐘的電影加價10元，不過威秀影城這次改為「超過150分鐘之後，每半小時（每超過30分鐘）加價10元收費」，因此長達182分鐘必須加價20元才能購買。對此，威秀影城已向《ETtoday星光雲》證實消息，因為片長關係150分鐘至180分鐘加價10元，180分鐘至210分鐘加價20元，未來超過150分鐘的電影都會以此計價。

威秀影城將於4月12日中午12點開賣《復仇者聯盟4：終局之戰》預售票，漲價後的信義威秀2D票價350元、3D票價420元、4DX票價550元，而日新威秀3D IMAX票價為430元，不過影城也提供預售優惠套餐組合，500元可以購買1張2D電影票，附送1個全球獨家限量《復仇者聯盟4》紀念金卡收藏盒，此外還有威秀影城固定合作的信用卡優惠票價，觀眾有多種方式可以選擇購買。

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》即將在4月12日開放預售。（圖／翻攝自威秀影城臉書）



《復仇者聯盟4：終局之戰》未上映已掀起全球熱潮，美國地區2日開賣預售票Fandango、AMC、Atom等電影售票網站全部癱瘓，網友等了超過1小時才恢復狀況，熱門位子被搶光，黃牛票喊到1.5萬台幣。《Deadline》指出《復仇者聯盟4：終局之戰》預售數字在Fandango只花6小時超越《Star Wars：原力覺醒》，榮登美國影史預售首日冠軍，甚至在Atom網站只花1小時就是《復仇者聯盟3：無限之戰》3倍。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。