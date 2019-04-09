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《X戰警》恐遭冷凍5年！「無法加入漫威宇宙」關鍵原因曝光

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯3月20日正式合併，外界坐等《X戰警》系列電影、角色出現在漫威電影宇宙，甚至是未來《復仇者聯盟》系列電影當中。過去一直不給出明確答案的漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）首度正式給出回應：「還要很長一段時間。」（It will be a very long time.）畢竟接下來還有漫威電影宇宙第4階段。

▲▼迪士尼、福斯合併。（圖／翻攝自網路）

▲《X戰警》系列電影短時間內不會製作。（圖／翻攝自網路）

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漫威總裁凱文費吉在《復仇者聯盟4：終局之戰》全球記者會向外媒《io9》透露：「（《X戰警》進入漫威電影宇宙）還要一段時間，畢竟我們才剛開始準備推動籌備已久的5年計畫（漫威電影宇宙第4階段），完成之後才能推動其他項目。」

此話並不代表放棄《X戰警》，漫威總裁凱文費吉進一步解釋：「說真的，對我們來說太多要做了，現在少去想《X戰警》何時、何地回歸的具體時間，而是他們怎麼合理的回歸才是最該多去思考的，他們（《X戰警》的角色）都會回歸的，但是還需要非常長的一段時間。」

▲▼「死侍」萊恩雷諾斯戴上「米老鼠帽」紀念迪士尼、福斯合併。（圖／翻攝自推特）

▲外傳死侍將是《X戰警》系列唯一留下來的角色，其餘演員恐面臨換角。（圖／翻攝自推特）

一如預期，漫威總裁凱文費吉多年來帶著漫威工作室有條不紊地規畫電影，構思了一系列複雜且相互關聯的宇宙。當迪士尼、福斯上個月正式合併時，漫威工作室已經計畫了他們的「第4階段」很大一部分，包括《蜘蛛人：離家日》、《黑寡婦》、《奇異博士2》、《永恆族》、《上氣》、《星際異攻隊3》等。

等到漫威工作室完成第4階段之後，才有機會正式加入合併後獲得的《X戰警》、《驚奇四超人》版權系列電影，甚至迎來如同薩諾斯一般在漫畫中的「魔王級反派」角色，包括末日博士（Doctor Doom）、行星吞噬者（Galactus）、殲滅者（Annihilus）等。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片）

▲《X戰警：黑鳳凰》海報。（圖／福斯影片）

此外，福斯製作的《X戰警：黑鳳凰》以及外傳《新變種人》確定在2019年上映，前者被外界視為《X戰警》系列最終章，將為系列角色完美送別。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。
《X戰警：黑鳳凰》將於6月6日在台上映。

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