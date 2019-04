《X戰警》恐遭冷凍5年！「無法加入漫威宇宙」關鍵原因曝光

記者洪文/綜合報導

迪士尼、福斯3月20日正式合併,外界坐等《X戰警》系列電影、角色出現在漫威電影宇宙,甚至是未來《復仇者聯盟》系列電影當中。過去一直不給出明確答案的漫威總裁凱文費吉(Kevin Feige)首度正式給出回應:「還要很長一段時間。」(It will be a very long time.)畢竟接下來還有漫威電影宇宙第4階段。

▲《X戰警》系列電影短時間內不會製作。(圖/翻攝自網路)



漫威總裁凱文費吉在《復仇者聯盟4:終局之戰》全球記者會向外媒《io9》透露:「(《X戰警》進入漫威電影宇宙)還要一段時間,畢竟我們才剛開始準備推動籌備已久的5年計畫(漫威電影宇宙第4階段),完成之後才能推動其他項目。」

此話並不代表放棄《X戰警》,漫威總裁凱文費吉進一步解釋:「說真的,對我們來說太多要做了,現在少去想《X戰警》何時、何地回歸的具體時間,而是他們怎麼合理的回歸才是最該多去思考的,他們(《X戰警》的角色)都會回歸的,但是還需要非常長的一段時間。」

▲外傳死侍將是《X戰警》系列唯一留下來的角色,其餘演員恐面臨換角。(圖/翻攝自推特)



一如預期,漫威總裁凱文費吉多年來帶著漫威工作室有條不紊地規畫電影,構思了一系列複雜且相互關聯的宇宙。當迪士尼、福斯上個月正式合併時,漫威工作室已經計畫了他們的「第4階段」很大一部分,包括《蜘蛛人:離家日》、《黑寡婦》、《奇異博士2》、《永恆族》、《上氣》、《星際異攻隊3》等。

等到漫威工作室完成第4階段之後,才有機會正式加入合併後獲得的《X戰警》、《驚奇四超人》版權系列電影,甚至迎來如同薩諾斯一般在漫畫中的「魔王級反派」角色,包括末日博士(Doctor Doom)、行星吞噬者(Galactus)、殲滅者(Annihilus)等。

▲《X戰警:黑鳳凰》海報。(圖/福斯影片)



此外,福斯製作的《X戰警:黑鳳凰》以及外傳《新變種人》確定在2019年上映,前者被外界視為《X戰警》系列最終章,將為系列角色完美送別。

《復仇者聯盟4:終局之戰》將於4月24日在台上映。

《X戰警:黑鳳凰》將於6月6日在台上映。