記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員禹智賢2014年以演員身份出道，曾參演《SKY Castle 天空之城》、《請輸入檢索詞WWW》、《殭屍校園》、《浪漫醫生金師傅3》等夯劇，是許多劇迷的熟悉面孔。近來傳來他的好消息，他與女星李泰暘2021年合作短篇電影《明天的戀人們》，片中飾演情侶，沒想到戲外發展成真實關係，兩人在26日舉辦婚禮，演藝圈再度誕生一對演員夫妻檔。

▲禹智賢、李泰暘在26日結婚，兩人2021年在短篇電影裡演情侶，沒想到戲外變真的。（圖／翻攝自禹智賢、李泰暘IG）



禹智賢近期在電影《雅當：金色飛賊》裡飾演富二代，電影票房傳來佳績，他個人也迎來好消息，26日秘密在首爾某處完成終身大事，新娘也是圈內演員李泰暘，兩人透過電影《明天的戀人們》擦出火花，戲內情份延伸到戲外。

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▲禹智賢最近參演《雅當：金色飛賊》富二代在韓打開知名度。（圖／翻攝自禹智賢經紀公司IG）



只是禹智賢、李泰暘交往一事相當低調，就連結婚都是非公開舉辦，只有邀請親近的好友與親戚到場，他與妻子李泰暘相差5歲，李泰暘過去曾演過《梨泰院Class》、《驅魔麵館2》等，同樣是仍在圈內活躍的演員。

禹智賢、李泰暘低調結婚，公司方面也證實：「禹智賢、李泰暘兩位演員在26日舉辦了婚禮，兩人的交往細節涉及私生活領域，難以對外交代請諒解，不過，禹智賢演員雖然結婚了，仍會以演員身份繼續活動，請給予應援。」