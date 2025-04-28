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hito頒獎典禮6月來襲！「5大獎入圍名單」搶先曝　五月天、Energy強勢入榜

▲▼魏如萱、蕭秉治、牛奶出席記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲魏如萱、蕭秉治、牛奶出席記者會。（圖／記者姜國輝攝）

記者翁子涵／台北報導

「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮今（28日）舉辦啟動儀式記者會，邀請金曲歌后魏如萱、Energy的牛奶、蕭秉治助陣記者會，並搶先公布最受歡迎系列獎項票選入圍名單，包含最受歡迎男歌手、女歌手、組合、數位單曲、創作新聲，3位也送上巨型風車，祝賀2025 hito流行音樂獎頒獎典禮成功，嗨翻台北小巨蛋。

「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮將在6月21日登場，今舉辦記者會，一口氣公布「最受歡迎男歌手、女歌手、組合、數位單曲、創作新聲」五大獎項入圍歌手，名單曝光各獎項競爭激烈，最受歡迎數位單曲由五月天的〈任性〉對上高爾宣&派偉俊的〈HOLD ON〉、派偉俊&周杰倫〈Six Degrees〉、宇宙人x麋先生的〈你在哪裡〉、告五人〈就說你想說的〉和徐暐翔〈誰之後沒走〉。

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魏如萱、Energy牛奶和蕭秉治除了一同揭曉獎項，也分別入圍人氣獎項，Energy入圍「最受歡迎組合」，蕭秉治則入圍「最受歡迎男歌手」、「最受歡迎組合」，魏如萱則入圍最受歡迎女歌手。即日起可上Hit Fm官網及Hit Fm官方APP參與最受歡迎系列獎項票選，為喜愛的歌手應援投票，最終票選結果在頒獎典禮當天盛大揭曉，演出卡司將陸續公布。

2025 hito流行音樂獎「最受歡迎系列票選」入圍名單

「最受歡迎數位單曲」
〈HOLD ON〉 高爾宣OSN & 派偉俊 Patrick Brasca
〈Six Degrees〉 派偉俊 Patrick Brasca & 周杰倫
〈任性〉 五月天
〈你在哪裡〉 宇宙人 x 麋先生
〈就說你想說的〉 告五人
〈誰之後沒走〉 徐暐翔

「最受歡迎創作新聲」
AP潘宇謙
王ADEN
吳獻Osean
林家謙
持修
陳華

「最受歡迎組合」
Energy
FEniX
GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治
Ozone
VERA
動力火車

「最受歡迎男歌手」
Bii畢書盡
J.Sheon
林宥嘉
陳勢安
蕭秉治
羅志祥

「最受歡迎女歌手」
Ella 陳嘉樺
丁噹
艾怡良
徐懷鈺
戴佩妮
魏如萱
 

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