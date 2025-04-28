大元嫁鼓鼓2個月首露面！　甜曝婚後改變…被問「求子計畫」全說了

記者黃庠棻／台北報導

女星大元（林艾璇）和歌手鼓鼓（呂思緯）愛情長跑12年，小倆口在2月底雙雙在社群發文報喜，正式宣布完成結婚登記，還曬出一系列甜蜜婚紗照，讓大批網友紛紛獻上祝福。今（28）日大元出席世新大學自製影集《惡靈世界》上檔記者會，是她婚後首度公開露面。

▲世新大學自製影集《惡靈世界》舉辦上檔記者會。（圖／世新大學提供）

世新大學自製影集《惡靈世界》今（28）日舉辦上檔記者會，主演黃仲崑、湯志偉、王傳一、王上菲、大元、林家佑、涂善存、顏毓麟、鍾岳軒、李沛旭、王宣、陳予新、蔚葒縈、徐子婷、徐偉然、陳映璇皆盛裝出席。

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▲世新大學自製影集《惡靈世界》舉辦上檔記者會。（圖／世新大學提供）

其中，大元（林艾璇）與鼓鼓結婚之後首度公開露面，穿著一襲亮麗的紅色洋裝現身，坦言有被家裡的86歲阿嬤關心「求子進度」，由於她近期領養了一隻小狗，因此每次帶狗回家都會被奶奶唸「為何不養小孩，要養狗」，讓她忍不住回應「如果阿嬤幫我帶，我就生」，一句話讓長輩瞬間安靜。

▲大元婚後首度露面。（圖／世新大學提供）

而大元對於生子並不著急，坦言現在以自己為主，還想要多拍一些戲，未來如果有小孩的話，會將生活重心放在家庭生活，因此現在仍努力發展工作中，而老公鼓鼓也沒有太大壓力，談到兩人的私下親密生活，害羞說道「想要的時候，什麼時間都可以」。

▲大元（左）婚後首度露面。（圖／世新大學提供）

不僅如此，大元也談到婚後有一種更踏實的感覺，本來覺得已經交往10幾年，不會有太大的心境改變，沒想到成為「法定夫妻」之後，多了一種踏實感。此外，大元透露婚後拍吻戲不用特別報備，鼓鼓會主動詢問，還會開玩笑「為何妳每次都要談戀愛」，吃醋的舉動相當可愛。