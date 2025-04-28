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《全明星3》貝童彤背心太小件！「炸出超兇身材」 化妝師驚：是髮帶吧

記者潘慧中／綜合報導

貝童彤婚後育有一個女兒，近年在《全明星運動會》第3季的表現令人印象深刻，變得越來越忙碌後，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她28日便在社群網站上傳拍攝幕後照，「迷你小可愛」的造型相當火辣！

▲▼貝童彤。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

▲貝童彤辣穿迷你小可愛。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

照片中，可以看到貝童彤上半身單穿黑色系平口背心，上頭以白色花朵刺繡點綴，襯托出豐滿北半球和深溝，短版中空剪裁，剛好露出纖細腰線與腹肌曲線，搭配一條中低腰牛仔褲，整體造型俐落又率性。

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有趣的是，當貝童彤拿出這件平口背心時，其小件的程度讓化妝師忍不住驚呼「這是髮帶吧」，她一聽索性將背心擺在頭上，「也不違和」，真性情逗樂了不少粉絲。

▲▼貝童彤。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

▲貝童彤搞笑地把小可愛放頭上。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

事實上，貝童彤曾透露自從錄完《全明星運動會》第3季，體脂率就一直維持在21%左右。運動方面，她每週大約運動3次，上健身房、打羽球或拳擊都很好玩，但大多以重訓為主，「肌肉增加了，脂肪就減少了。」

▲貝童彤當媽後依然維持窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

飲食方面，貝童彤表示她不喝含糖飲料，通常以水、無糖茶和美式咖啡為主，真的很想喝手搖飲的話，她會喝無糖四季春加珍珠；甜食也很少吃，想吃的時候會和女兒一起分享。她也不吃宵夜，嘴饞的話會吃一顆水煮蛋。

▲貝童彤體脂都維持在21%。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）

然而，貝童彤一樣會吃炸雞、披薩等高熱量食物，但每週最多只能一至兩次大餐。整體來說，澱粉的攝取量比較少，大多以原型食物為主，「千萬不要為了瘦就什麼都不吃」，她認為生活開心最重要。

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