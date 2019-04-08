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脫口暴雷《與惡》！　吳慷仁「失去了點什麼」劇迷瘋猜ｏｏ全崩潰

記者劉宜庭／綜合報導

《我們與惡的距離》7日播出5、6集，無差別殺人案的犯罪者遭到槍決，第一時間媒體得知消息，辯護律師王赦（吳慷仁 飾）和家屬卻都不知，他喝醉衝到老婆家談論死刑的橋段，也在網上引爆極大討論。當晚，他和周采詩一起登上星座專家唐綺陽直播，除了談論角色，他還脫口暴雷，震驚大票劇迷！

▲▼ 吳慷仁演出醉後吐真言，吳慷仁真喝高粱再上 。（圖／公視提供）

▲▼ 吳慷仁演出醉後吐真言，吳慷仁真喝高粱再上 。（圖／公視提供）

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▲吳慷仁演出醉後吐真言，其實是真喝高粱再上場拍攝。（圖／公視提供）

直播中，吳慷仁除了分析劇中角色，以及大讚《與惡》除了演員陣容強，美術、導演、編劇及剪接，都是讓戲劇完美呈現的重要功臣。不過，更引人注意的是，他聊到一半，突然開始劇透，預告之後和劇中飾演他岳父的巴戈，會有一場厲害的戲，雙方會有「單挑」場面，且預告王赦將會「被爸爸給解決掉了」，一番話讓一旁的唐綺陽驚呼，「解決？！」

吳慷仁接著補充解釋：「某種男人跟男人之間的溝通上，下一次會被爸爸給解決掉。」他也預告，在之後播出的內容中，周采詩飾演的孕妻美媚「會有點不正常」，預告王赦家會發生一件很嚴重的「大事」，且是發生在美媚身上。由於他還提到，王赦整個家族其實是完整的，「我們失去了一點什麼，但是我們還是完整的。」

吳慷仁聊到一半，差點脫口要講出周采詩發生什麼「大事」，急忙封口表示不能講，雖然並未講明到底會發生什麼事，然而劇迷聽見關鍵字「失去了一點什麼」，立刻聯想到劇中美媚肚子裡的寶寶，忍不住崩潰驚問「該不會是流產？」在網路上掀起熱議，至於真相到底為何，目前只能等待戲劇播出後才能知曉了。

▲吳慷仁直播暴雷。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲吳慷仁直播暴雷。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

▲吳慷仁直播暴雷。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

此外，聊到角色「王赦」登場時，受到不少評論抨擊，吳慷仁表示，「王赦在堅持的事情，很少人會理解。」開拍前做角色功課時，他遇到一群像王赦這樣的律師，他們目的不全然是要幫犯人逃避死刑，而是要在面對應該負的責任以前，了解更多細節和犯案動機：「對於演員，最大的功課是去了解那些我們能夠接觸到的法扶律師，他們的內心在想什麼？重點不是他做了什麼，而是他為什麼去做？」

▲▼法扶律師吳慷仁(左)苦勸躲藏已久的加害者母親謝瓊煖(右)不要放棄希望 。（圖／公視提供）

▲吳慷仁飾演法扶人權律師：「王赦在堅持的事情，很少人會理解。」（圖／公視提供）

▼吳慷仁、周采詩登唐綺陽直播暴雷。（影片／取自Facebook／唐綺陽占星幫，如遭刪除請見諒。）

 

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