吳慷仁《與惡》談廢死「真的喝醉」　唐綺陽虧：根本公民與道德老師

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記者李欣容／台北報導

公共電視、CATCHPLAY與HBO Asia共同推出、大慕影藝製作的《我們與惡的距離》昨（7）日播出後，法扶律師王赦（吳慷仁 飾）酒醉後到老婆美媚（周采詩 飾）家談論死刑受到高度討論。吳慷仁、周采詩也在播出後與星座大師唐綺陽合體開直播，聊起角色直喊，「真的滿不討好的。」

▲吳慷仁演出醉後吐真言。（圖／公視提供）

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吳慷仁的角色被同劇演員評為最難演，他在直播中透露，喝醉鬧到美媚家中那場戲，是真的有喝酒，正要解釋原因時，唐綺陽忍不住說，「你真的很像公民與道德老師！」

吳慷仁笑回，「因為那場戲有2頁紙，爸爸只有2句話，如果只是文字很教條，很指使別人去聽我說的感覺。」現場拍攝加上換鏡位，這場戲拍了4次才完成。

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▲吳慷仁真喝高粱再上 。（圖／公視提供）

而周采詩認為「美媚」這個角色，還是代表一般家庭裡面的家庭主婦，「她支持她的老公，雖然她無法打從心底支持，但是還是想要維持這個家庭。」

王赦初登場時受到不少評論抨擊，吳慷仁表示，「王赦在堅持的事情，很少人會理解。」開拍前做角色功課時，他遇到一群像王赦這樣的律師，他們目的不全然是要幫犯人逃避死刑，而是要在面對應該負的責任以前，了解更多細節和犯案動機。

▲巴戈（左1）在劇中為了保護女兒跟吳慷仁吵架。（圖／公視提供）

吳慷仁認為：「對於演員，最大的功課是去了解那些我們能夠接觸到的法扶律師，他們的內心在想什麼？重點不是他做了什麼，而是他為什麼去做？」無論是哪一種立場，哪一種角度，他期許透過《與惡》能夠開啟更多的社會對話。