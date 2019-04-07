曾沛慈《終極一班》演出「職業病」　家人看《與惡》問這句她傻了

記者李欣容／台北報導

以無差別殺人案件為主軸的電視劇《我們與惡的距離》播出後好評如潮，曾沛慈在劇中飾演應思悅，是殺人犯妹妹（陳妤 飾）的房東，思覺失調症患者應思聰（林哲熹 飾）的姊姊。在寫實、嚴肅的劇情中，應思悅開朗的形象象徵著希望，但曾沛慈卻一度有拒絕的念頭。

▲曾沛慈傻大姐性格，找上她的角色多半都是開朗樂觀。（圖／記者張一中攝）

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《我》劇是由金鐘編劇呂蒔媛編撰，從最初到後期定案共改了不下10個版本，曾沛慈當初接到邀約，談起角色，「她（應思悅）太像神力女超人，太完美了，誰弄她都沒關係，完美到我感覺不到她像個人。」

雖然心裡明白，應思悅的設定在劇中或許是希望、支柱的代表，但曾沛慈擔心，這跟她以前接的角色其實沒什麼不一樣，「大部分來找的，都是說我們覺得你形象很好，就連蒔媛姐開會也是說『我們跟你聊過1、2次，真的覺得你很像應思悅』。」

甚至家人看了前2集後也問她，以後要不要考慮接點其他類型角色，曾沛慈一聽瞬間傻住，「哦！那會不會我都一直在演一樣的角色呢？」沒有突破，是演員最擔心的事情。

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▲曾沛慈飾演的應思悅是希望的代表。（圖／翻攝自公視+）

雖然有很多圈外朋友都說，這樣也不錯，演自己最輕鬆，但曾沛慈卻認為「演自己」才是最難的，因為過去在《終極》系列，有許多想像畫面，發功、打架等超科幻橋段，在鏡頭前浮誇已經是習慣，當要「演自己」得時候，還是會不小心用力過猛，被導演指正。

▲曾沛慈被家人問，下次是否還要接類型相近的角色。（圖／記者李毓康攝）

但曾沛慈給自己一個課題，就是不管什麼演什麼，每次都要讓角色有一點點的不同，就是成功了，而隨著年紀漸長，曾沛慈也在演戲中找尋自我，這回她跟著應思悅一起成長，一起學會愛自己，不要因為身邊的人遇到問題，就什麼也不顧地向前衝，偶爾也要停下腳步，問自己過得好不好。

▲對曾沛慈而言，演自己才最難。（圖／記者張一中攝）