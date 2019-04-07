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雷／吳慷仁掀「悲慘身世」被人斷手腳筋　《與惡》善惡大翻轉

記者李欣容／綜合報導

吳慷仁在《我們與惡的距離》中飾演法扶律師王赦，沒什麼錢，但有滿腹理想，總是替犯罪者辯護，讓老婆美媚（周采詩 飾）不爽，許多觀眾也不理解，替死刑犯辯護的律師到底在想什麼，看完第5集之後，這個問題有了答案。

▲▼ 吳慷仁《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自公視）

▲吳慷仁在車上跟周采詩訴說自己的身世。（圖／翻攝自公視）

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吳慷仁在第5集中，帶著周采詩到市場找陳母，對於她兒子殺了兩個無辜小孩，她卻一心只想讓兒子平安，不要被判死，周采詩聽不下去，頭一撇自顧自地玩手機。

▲▼吳慷仁《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自公視）

▲吳慷仁在劇中混過幫派，差點被斷手腳筋。（圖／翻攝自公視）

吳慷仁結束和陳母的談話後，兩人坐回車上，他問周采詩，是否無法理解陳母的心情，周采詩依舊不以為意，吳慷仁開口，「如果我說，我媽也是這樣呢，哪有人會把3歲的兒子丟進育幼院，我差點被人斷掉手腳筋，你信嗎？」

▲▼吳慷仁《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自公視）

周采詩瞪大雙眼，不相信自己嫁的男人竟有段不為人知的過去。吳慷仁接著說，「那次我拉肚子，遲到了，沒有趕上車，就遲到了兩分鐘，我沒坐上要去火拚的那台車，我在育幼院最親的兩個哥哥，一個死了，一個無期徒刑。」因為有那樣的生長背景，他更想幫助那些弱勢族群。

▲▼ 賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁《我們與惡的距離》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲吳慷仁在拍戲前，內心善惡打了一架。（圖／CatchPlay提供）

這個角色吃力不討好，挑戰著主流二元對立的善惡價值觀，吳慷仁在拍攝前期做了大量功課，包括拜訪廢死聯盟、人權律師、法扶律師等，試著去理解王赦這樣的人，究竟為何執著替犯罪者說話，對他而言，難的不是詮釋，而是理解。

吳慷仁曾說，在接下這部戲前，他是支持犯罪者要接受法律制裁的，起初還因自身立場，認為無法和人權律師有太多交流，更別說共識，如同兩條平行線，永遠沒有交集的一天。

▲▼ 《我們與惡的距離》檢場(中)、謝瓊煊(左)、陳妤(右)一家人現身靈堂道歉 。（圖／公視提供）

▲吳慷仁認為，《我》劇確實能為社會帶來改變，哪怕只是一點點。（圖／CatchPlay提供）

但拍完後，他開始對這些是非對錯浮現問號，立場也變得沒那麼絕對，尤其在接觸過相關團體後，發現不是只要選邊站，多數服從少數，世界就會和平，而是必須找到補救方法。

就如同他在劇裡所說，當槍響之後，把這些犯罪的人都關起來，都殺掉，世界就真的和平了嗎？不會，因為還會有下一個陳昌。

▲▼《我們與惡的距離》首映會,吳慷仁。（圖／記者李毓康攝）

▲吳慷仁飾演法扶律師。（圖／記者李毓康攝）

或許社會對這類敏感問題還沒辦法馬上有答案，普羅大眾還是認為犯罪就是犯罪，受到制裁是裡所當然，但《我們與惡的距離》確實能激起漣漪，不論大小，至少有個開始。

吳慷仁劇中台詞：

不是每個人生下來都可以選擇，但媚，妳真的很幸運，妳有愛妳的爸爸，愛妳的媽媽，甚至不用擔心生活，可是我們不一樣。

我們可能會有個爸爸因為找不到工作每天酗酒就打媽媽，沒辦法好好讀書，沒辦法好好睡覺，我們很窮，很小的時候就要出去打工，但可能做一、兩個月就會被炒魷魚，我們自己都不知道為什麼。

我們是在不斷被否定當中成長，甚至有時候就會相信記在腦袋裡面，說他們沒出息那些聲音，是真的，陳昌就信了，他相信只有殺掉那兩個小孩他才能得到解脫。

可是如果你問我為什麼，我不知道，我只能用猜的，他想殺掉的人，是那個他小時候的自己，他的確犯下難以原諒的罪，我會說他是罪人，但不一定是壞人。

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我們與惡的距離, 賈靜雯, 溫昇豪, 吳慷仁, 周采詩

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