《與惡》王赦是廢死律師嗎？　PTT「狂刷這觀點」

記者李欣容／綜合報導

公視《我們與惡的距離》昨（7日）播出5、6集，無差別殺人案的犯罪者遭到槍決，第一時間媒體得知消息，辯護律師王赦（吳慷仁 飾）和家屬卻都不得而知，事後吳慷仁喝醉衝到老婆（周采詩 飾）家談論死刑，這段播出也瞬間引來高度討論，不少觀眾都好奇，王赦是不是廢死律師。

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▲▼ 吳慷仁飾演的王赦，衝到老婆娘家談廢死 。（圖／翻攝自公視+）

吳慷仁在第5集後半段，談到死刑犯被處死的問題，「被判死刑沒有關係，但我到現在還不知道他到底為什麼要這麼做，他死了以後就再也沒有人知道了，一個民主法治國家要靠殺人才可以撫慰人心，保證我們的安全，太荒謬了。」

有觀眾提及，一開始以為王赦是廢死律師，但聽完他敘述自己的理念後，會發現他想論述的是「司法程序正義」。

根據劇中，李曉明在被處死時，前面還排著52名死刑犯，但國家卻急著處死他，且先得知消息的是媒體，不是律師，也不是受刑人家屬，那麼如此快速的執法，也難怪被人質疑是司法作秀。

▲吳慷仁酒醉「真喝」。（圖／翻攝自公視+）

吳慷仁台詞中提到，「他殺了人就應該死，但是不代表要民主法治要跟著一起陪葬，那為什麼還要逮捕他，浪費這兩年時間調查開庭，我們抓到他的時候，就一人捅他一刀把他捅死就好啦。」

王赦這個角色是不是反對死刑，答案呼之欲出，他也認為殺人本就該付出代價，但是在這之前，應該是先了解他的犯罪心理，知道問題，才能遏止下一次悲劇的發生。

除了談論死刑外，吳慷仁也向劇中老婆周采詩吐露自己的家庭背景，小時候他被送到育幼院，因為混幫派差點被人斷掉手腳筋，某次因為拉肚子遲到，沒趕上要去火拼的車，雖然撿回一命，但他最親的兩個哥哥，1個死了，1個無期徒刑。他這麼努力地在替死刑犯辯護，或許也是想拯救同樣是社會邊緣人的自己。

▲《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛。（圖／公視提供）

《我》劇點出了社會中許多矛盾點，精神病患的康復之家究竟該設立在哪裡，執行死刑就是正義嗎，媒體被稱為第四權，在實行監督社會之權利時，心中那把尺又該如何衡量。

編劇呂蒔媛曾說，她不會給答案，因為給了答案，就是貼標籤，真正的答案，得由生活在這土地上的我們自己去想。

▲▼網友在PTT討論《我們與惡的距離》中，律師王赦到底是不是支持廢死 。（圖／翻攝自PTT）