粉絲提醒「瑪莎拉蒂車牌沒遮」　反遭百萬網紅回：然後咧？有什麼好怕的？

記者張筱涵／綜合報導

網紅游否希是YouTuber團體「在不瘋狂就等死」團長，前陣子因為替澎湖宣傳的片引起爭議，結果在7日新拍的影片中因為愛車瑪莎拉蒂車牌沒打馬賽克被提醒，在IG截圖爆氣回應：「是有什麼好怕的？」

▲游否希有三台車，分別是奧迪TT、麥拉倫、瑪莎拉蒂。（圖／翻攝自游否希IG）

請繼續往下閱讀...

在不瘋狂就等死7日更新突擊同為YouTuber的眾量級家寧和Andy老師，一來一往大聊天的最後，畫面帶到游否希要把甘蔗放在瑪莎拉蒂車上，但在開關後車廂的時候露出的車牌沒有做任何後製處理。粉絲們見狀趕緊留言告知，「車牌沒有碼」、「那麼瘋狂，車牌不遮嗎」、「這麼邱車牌不碼一下嗎哈哈﻿」。

▲游否希影片沒遮車牌，圖上為模糊車牌是《ETtoday星光雲》處理。（圖／翻攝自在不瘋狂就等死 x 狂人娛樂YouTube）

游否希先在留言處回覆「我真的不懂馬（碼）車牌要幹嘛，廠牌都比車牌好記了﻿」，可能想著想著又覺得太不合理，又在Instagram寫下長文：「誰可以告訴我馬（碼）車牌的用意到底要幹嘛？一堆人說什麼車牌忘了馬（碼），然後咧？ 廠牌跟顏色都比車牌好記，是有什麼好怕的？告訴我原因好不好！？車牌要馬（碼）那創建車牌幹嘛啊？又不是住家門牌怕被騷擾！」

▲游否希回覆留言。（圖／翻攝自在不瘋狂就等死 x 狂人娛樂YouTube）

粉絲們看了以後都覺得好心被雷親紛紛留言，「有的只是提醒關心不要那麼氣」、「別人關心你被你這樣放屌真的傻眼 那你考慮過被你這樣爆出來不馬（碼）名字的人的感受嗎」。也有人反問游否希5日發文貼出同台瑪莎拉蒂時就有用皇冠特效遮住車牌：「什麼定義啊？我不明白？」

▲游否希5日發文時有遮車牌。（圖／翻攝自游否希IG）

▲網友反應。（圖／翻攝自游否希IG）

【游否希IG全文】

誰可以告訴我 馬車牌的用意到底要幹嘛

一堆人說什麼車牌忘了馬

然後咧？ 廠牌跟顏色都比車牌好記

是有什麼好怕的？

告訴我原因好不好！？

車牌要馬 那創建車牌幹嘛啊？

又不是住家門牌 怕被騷擾！

有人說 你是不怕被刮喔！

到底誰敢刮？我都不敢刮了

不腳軟才怪咧！

況且這車有

360環景24h行車錄影監控

你就算輕輕碰到 都可以知道你是誰！

有人也說 啊你都不怕被偷喔

唉！有一種設定 汽車遠離主遙控一公里

將自動熄火斷油裝置

你發動了也跑不遠

我知道有些人會說是關心

但我就是不知道要關心什麼 才發問

我 想知道 馬車牌的用意

那不馬又會怎樣？

不要亂帶風向！單純想知道 馬車牌的用意

我如果在路上把自己車牌遮起來 不就犯法了嗎？

▼在不瘋狂就等死►突襲家寧 哇賽 原來有不為人知的一面[Search beauty 検索美 ค้นหาความงาม] Feat.眾量級CROWD。（影片／取自在不瘋狂就等死 x 狂人娛樂YouTube，如遭刪除請見諒）

