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《東宮》彩蛋大結局！　小楓夫妻「真豬跑」公主抱甜爆了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《東宮》改編自作家匪我思存的虐戀小說，大結局女主角小楓自刎，悲劇大結局讓觀眾哭喊「不想再追劇」，劇組面對各界熱評，火速推出「東宮彩蛋」，男女主角陳星旭、彭小苒以現代造型再演茶商夫妻，7日彩蛋播出完結篇，圓滿大結局讓網友直呼「捨不得結束啊！」

▲▼《東宮》彩蛋大結局。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲《東宮》彩蛋大結局高甜破表。（圖／翻攝自陸網／優酷）

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《東宮》故事虐度堪稱近年最高，女主角小楓被心愛的男人李承鄞設計，導致滅族，雙雙跳下忘川斷情絕愛，重遇再度相戀，最後仍死別收尾，留給觀眾無限遺憾。劇組緊急推出現代高甜版彩蛋，第一集就讓男女主角躺床，從惡夢中醒來，有丈夫在身邊親吻安慰，相約「這輩子不會再放開妳的手」、「給妳抓100隻螢火蟲」，宛若兩人的第三世，彌補劇中遺憾。

▲▼《東宮》彩蛋大結局。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲《東宮》彩蛋最後一集，上演真豬跑。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲▼《東宮》彩蛋大結局。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲《東宮》夫妻一起抓小豬。（圖／翻攝自陸網／優酷）

緊接著現代的「顧老五」成為茶商，在鄉下小屋和媳婦「小楓」幸福過日，遇到地方小霸王「裴照」安檢，秒速護妻不受驚擾。《東宮》的他曾剝螃蟹默默寵妻，來到現代依舊為妻泡茶，不過茶葉飄酸味，雖然茶不能喝，事業沒長進，卻能擁愛妻入懷，臉上盡是幸福滿足的表情。

▲▼《東宮》彩蛋大結局。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲《東宮》現代版老五賣茶事業不順利，但是擁愛妻入懷，依舊幸福滿足。（圖／翻攝自陸網／優酷）

完結篇彩蛋中，又呼應關鍵字「豬跑」，小楓喊著「豬跑啦！」其實是家中養的小豬跑出籠子，夫妻倆同心協力抱回小豬回家，接著女大生「杜小姐」來訪，送上「預防家暴」、「生育計畫」宣傳單，夫妻倆被催趕緊生小孩，老公暗示「媳婦啊！是不是應該……幹點什麼了呢」，最後她被公主抱，進屋前說：「小老弟，加油啊！」老公又羞又喜，彩蛋故事在此畫下句點。

▲▼《東宮》彩蛋大結局。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲女大生「杜小姐」來宣導生育、防家暴。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲▼《東宮》彩蛋大結局。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲老五公主抱媳婦小楓：「應該幹點什麼了。」（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲▼《東宮》彩蛋大結局。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲小楓打氣：「小老弟！加油啊！」（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲▼《東宮》彩蛋大結局。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲老五聽完媳婦打氣超害羞，加速抱進屋。（圖／翻攝自陸網／優酷）

網友狂讚《東宮》彩蛋完結篇太甜，「請你們一直甜蜜蜜」、「她們太甜了，這對CP我站了！」更多人捨不得故事結束，「好失落，終於終於，是真的沒有了。」網友也留言告別「感謝這個有售後的劇組」、「江湖再見。」

▲▼《東宮》彩蛋大結局。（圖／翻攝自陸網／優酷）

▲《東宮》彩蛋只甜不虐，劇粉感謝劇組「售後服務」。（圖／翻攝自陸網／優酷）

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