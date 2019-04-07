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古天樂《P風暴》聯手4大型男「囚犯制服」帥炸！　網：難怪監獄會暴動

記者洪文／綜合報導

反貪警匪動作電影《P風暴》由香港票房男神古天樂4度出馬，再扮廉政公署官員查賄反貪，場景更突破以往，搬到監獄裡查貪污，大演「監獄風雲」，再加上香港型男鄭家穎、林峯、林家棟、張智霖等人共同演出，眾型男穿上囚服，有如上演另類的「制服誘惑」，劇情衝突及場面火爆都更勝前3集。

▲▼《P風暴》劇照 。（圖／華映提供）

▲《P風暴》劇照 。（圖／華映提供，以下同）
反應現在世界的潮流民意，反貪污確實是重要項目及話題，反貪電影《風暴》系列從5年前開始拍攝，現在已走向第4集，再度由香港名導林德祿執導，黃百鳴監製。此系列作品中的各式反貪污的劇情吸引觀眾目光，從洗錢、到賭馬場等貪污手法層出不窮，第4集《P風暴》更突破以往，到監獄中抓貪污！除了強力抓貪污的廉政公署督察古天樂4度辦案之外，更找來曾在風靡一時的港劇《尋秦記》中與古天樂合作愉快的林峯共同演出，兩人在片中一正一邪，交手火花四射，喚起許多六、七年級港劇迷的回憶！

▲▼《P風暴》劇照 。（圖／華映提供）

古天樂在《P風暴》中將身陷囹圄，以囚犯身份進入監獄查貪污，調查林峯扮演的暴戾囂張的富二代，在獄中行賄獄方官員，企圖提早出獄的案件，卻在獄中遇上在第1集的《Z風暴》中親手捉拿入獄的收賄警界高官林家棟，一心想對他進行報復，讓他腹背受敵，隨時都有生命危險。眾人馬在獄中各自角力，再加上一群見錢眼開的監獄人員，讓查貪污有如上演「監獄風雲」，火爆場面更勝以往。

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▲▼《P風暴》劇照 。（圖／華映提供）

香港三大型男古天樂、林峯和林家棟在電影中都穿著囚服現身，有如另類的男子團體，上演特殊的「制服誘惑」，不少粉絲驚呼古天樂氣場強大，就連監獄囚服都能駕御的非常帥氣。對於這回反貪反到監獄中，讓他覺得很特別，「這次格局再擴大，每個畫面都充滿壓迫感。」

▲▼《P風暴》劇照 。（圖／華映提供）

《P風暴》故事描述護士廖雨萍（周秀娜 飾）向廉政公署舉報富二代曹元元（林峯 飾）在獄中行賄懲教人員，企圖提早出獄！廉政高級調查主任陸志廉（古天樂 飾）決定以囚犯身份入獄調查，搭檔程德明（鄭家穎 飾）和警方總督察劉保強（張智霖 飾）在外面接應！監獄內危機四伏，5年前被陸志廉抓進監牢的前警司黃文彬（林家棟 飾）已在獄中成立了一大幫派勢力，與曹元元的人馬針峰相對，更一心想對陸志廉復仇，在監獄人員睜一支眼閉一支眼的狀況下，趁機下手讓陸志廉重傷入院！康復返回獄中的陸志廉，藉以此事件取得曹元元的信任，眼見即將獲得行賄證據，卻又有另一波危機靠近。

《P風暴》預計5月10日在台上映。

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