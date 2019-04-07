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14歲繼女兒剪「耳下短髮」超正！　留言大洗版…章子怡卡位：打屁股

記者陳芊秀／綜合報導

14歲大陸星二代小蘋果（汪曼熙）是汪峰長女，和繼母章子怡關係非常好，對妹妹醒醒也疼愛有加。她擁有明星般的高顏值，低調在社群網站更新近況，最近更曬出新造型，原來把長髮剪短了，吸引大批網友留言，連章子怡都來了！

▲小蘋果外型清秀，剪短髮被章子怡發現啦。（圖／翻攝自微博／ciciwxxx） 

▲小蘋果外型清秀，剪短髮被章子怡發現啦。（圖／翻攝自微博／ciciwxxx）

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小蘋果留著一頭過肩長髮，4月初更新照片，短髮過耳相當俏麗，其中一張靠近文字霓虹燈「夢境」，僅是側臉入鏡，突顯高挺鼻樑、五官相當精緻可愛。她在討論串笑問「長髮好看還是短髮」，吸引大批粉絲回應，其中章子怡也來留言，「我電影殺青，剪個『屁簾兒（瀏海）』放飛一下，您卻『飛』啦！夢境美噠，再短打屁股。」

▲小蘋果外型清秀，剪短髮被章子怡發現啦。（圖／翻攝自微博／ciciwxxx）

▲小蘋果低調曬短髮照。（圖／翻攝自微博／ciciwxxx）

▲小蘋果外型清秀，剪短髮被章子怡發現啦。（圖／翻攝自微博／ciciwxxx）

▲小蘋果側臉入鏡，五官甜美。（圖／翻攝自微博／ciciwxxx）

網友驚呼章子怡來留言，形容母女倆「世紀大互動，有愛」、「哈哈哈被麻麻（媽媽）發現了」、「捉住子怡了。」眾人稱讚小蘋果短髮可愛，還有人趁機敲碗拍全家福照，母女隔空互動也湧入許多網友來留言朝聖。

▲小蘋果外型清秀，剪短髮被章子怡發現啦。（圖／翻攝自微博／ciciwxxx）

▲章子怡留言，母女隔空互動網友直呼有愛。（圖／翻攝自微博／ciciwxxx）

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