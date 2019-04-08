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彭紹宇／《真愛，再出發》：一堂青少年的生死反思課

彭紹宇看韓國 彭紹宇 Wenny Peng

1997年出生，政大外交系學生，從娛樂、戲劇、社會與各種觀察視角，與你..

文／彭紹宇

還記得2007年上映的《一路玩到掛》，幾乎成為每個人心中關於「遺願清單」的經典之作，許多人也開始寫下自己的「The Bucket List」。當我們意識到自己死亡的距離如此接近，才會回頭審視過往的遺憾與後悔，思索在餘下的生命當中，如何能為自己留下精彩的末頁。該片之所以感動觀眾，是因為它提醒大家，縱使有再多財富與物質資源，我們對於生命的重視竟是遲在老年時期才開始學習，跨越階級無關貧富，我們何時能不為生存、薪水、家人與社會所束縛，真正為自己活過一次？

▲《真愛，再出發》。（圖／《真愛，再出發》劇照）

▲《真愛，再出發》。（圖／《真愛，再出發》劇照，以下皆同）

如果《一路玩到掛》讓你思考生命的價值，這部被稱為青少年版《一路玩到掛》的《真愛，再出發》，則會更強烈地告訴你，死亡並非老人的專屬權利，然而，當瀕死者換作花樣年華的少年少女，則會更令人感慨，他們的生命本應正要開始，卻已來到終點。

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▲《真愛，再出發》。（圖／《真愛，再出發》劇照）

一位癌症末期的少女絲凱，在癌友互助會中認識了總是陰沉少話的男孩凱文，然而其實凱文本身是沒有疾病的，他只是「以為自己有毛病」，於是這就形成了有趣的對比，當你看著絲凱寫下遺願清單，並帶著凱文一一實現那些過往不可能辦到的事。你會發現，真正沒病的認為自己有病，病入膏肓的人心態反倒像個健康的人，看似是男孩陪著女孩完成所有願望，實際上，治癒男孩心裡凹陷的人，正是那位將死的女孩。

▲《真愛，再出發》。（圖／《真愛，再出發》劇照）

是否想過死前要完成的事？可能會覺得都是些遙不可及的夢想，和那些難以達成的遠望，只是當我們仔細思索後，留在心中的反而是那些再普通不過的事，例如開一間從小到大夢寐以求的咖啡廳，不再因為賺錢而耽誤與家人旅遊的機會，和遺憾和解，與愛你的人表達心意。在死面前，任何物質慾望都顯得無足輕重，反之，那些「關係」該如何修補，才是人們未竟的任務，與家庭的關係，與子女的關係，與伴侶的關係，與自己的關係。

生命的本質，會在那一刻顯現出來。透過這部電影，我們看見少女絲凱的瘋狂與甚至有些輕佻的大剌剌，背後隱藏的是偌大的放不下，「我們都在死亡當中」，絲凱如是說，但常常都要到最後一步，才願意將雙眼重新映照回自己身上。

▲▼《真愛，再出發》麥茜威廉士、阿薩巴特菲爾德。（圖／華聯國際提供）

▲麥茜威廉士飾演罹癌少女「絲凱」。（圖／華聯國際提供）

本片劇本雖並非是全新元素，但加入青少年喜劇色彩，一點可愛，一點荒唐，與一點對社會的叛逆，讓整部片呈現出截然不同的面貌，演員清新的演技也為本片加了許多分數。由《冰與火之歌：權力遊戲》的麥茜威廉斯（Maisie Williams），以及出道甚早且曾演過不少經典作品如《穿條紋衣的男孩》、《雨果的冒險》，近期在Netflix原創戲劇《性愛自修室》中獲得極高討論度的英國男星阿薩巴特菲爾德（Asa Butterfield）主演，二位演員現實中都僅二十歲出頭，詮釋青少年綽綽有餘，特別是男主角獨有的青澀、憂鬱和不知所措感，讓觀眾易於代入這位成天疑神疑鬼的害羞男孩凱文，選角上極為恰當。

▲▼《真愛，再出發》麥茜威廉士、阿薩巴特菲爾德。（圖／華聯國際提供）

▲《真愛，再出發》阿薩巴特菲爾德陪麥茜威廉士完成願望清單。（圖／華聯國際提供）

關於青少年絕症的電影總是能打動人心，從幾年前的《生命中的美好缺憾》幾乎成為許多人心中的經典，今年上映的《愛上觸不到的你》描述罹患罕見遺傳疾病「囊狀纖維化症」的男女，從一段無法靠近的愛情開始，也回歸到二人對生命價值的重新思考，以及本片《真愛，再出發》則更著重於「心理治癒」的過程，都端出各色反思生命的動人訊息。除了能讓世人對於病患更具同理心，也促使每個人與自身對話，學習如何衡量自己生命的厚度，同時，也會更珍視陪伴周遭的人們，抬頭一看，其實他們都在那兒。

●彭紹宇：
政大外交系學生，現為自由影評人，認為電影傳達生活的本質，也是生命的延續，因為從電影得到許多，也希望介紹好電影給更多人。在各大媒體都曾發表文章，目前於ETtoday韓娛版開設專欄「彭紹宇看韓國」。看更多請至部落格【彭紹宇】

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