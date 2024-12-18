劉德華睽違6年重返香港開唱　台下觀眾「一整排都是大明星」！

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）昨（18日）起在香港紅館啟動一連20場的「今天… is the Day劉德華巡迴演唱會」香港站，重返闊別6年的紅館舞台，頭場座無虛席，一票難求，眾多圈中好友也到場欣賞，包括陳慧琳、梁詠琪、曾華倩、楊受成夫婦、呂良偉、薛家燕、周麗淇、甄子丹老婆汪詩詩以及周吉佩等，觀眾席上星光熠熠。

▲▼劉德華香港演唱會day1。（圖／台灣映藝提供）

演唱會於晚上8點15分準時開場，站在小高台的華仔在熱烈尖叫聲中登場，更以一連三首經典歌曲炒熱氣氛，包括〈今天〉、〈沒有人可以像你〉和〈笨小孩〉。華仔隨後激動高喊：「我好想念你們，我回來啦！」

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在快歌環節，華仔以鮮艷搶眼的舞衣帶領舞者賣力表演，坐在第一排的呂良偉更手舞足蹈，大讚華仔表現；汪詩詩雖無丈夫甄子丹陪伴，仍然非常投入，和全場歌迷一同站立起舞；接近尾聲時，華仔獻唱〈情深的一句〉，這首歌正是梁詠琪出道電影《烈火戰車》的主題曲，入場前她就表示希望聽到此歌，也說上一次已經聽得非常感動，昨晚當熟悉的旋律響起，梁詠琪感動到眼泛淚光，更忍不住與旁邊的陳慧琳一起站起來，向舞台上的華仔比出愛心手勢。

▲▼劉德華香港演唱會，陳慧琳（上）、曾華倩（下起）、梁詠琪、汪詩詩、薛家燕、楊受成等人都到場。（圖／台灣映藝提供）

「今天… is the Day劉德華巡迴演唱會」已順利完成東南亞及大陸、台灣等52場演出，今年壓軸回歸香港紅館，演唱會一共舉行20場，跨越耶誕與元旦，華仔將與歌迷一同迎接佳節。