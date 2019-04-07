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辣妹合唱團爆2成員地下蕾絲情！雙方撕破臉世界巡演取消

記者吳孟庭／綜合報導

英國昔日女子天團「辣妹合唱團（Spice Girls）」去年說好除了維多利亞外，4人合體準備展開世界巡演，沒想到日前團員媚兒碧爆出和另一成員潔芮，在過去曾有過肉體上的關係，潔芮強烈否認後惹怒媚兒碧，兩人鬧到完全不跟彼此說話，導致辣妹合唱團世界巡迴演唱會破局。

▲▼「辣妹合唱團」（Spice Girls）去年曾在2012重組，去年宣佈重啟巡迴，獨缺「貝嫂」維多莉亞貝克漢。（圖／CFP）

▲「辣妹合唱團」去年宣佈重啟巡迴，獨缺維多莉亞貝克漢（右）。（圖／CFP）

《每日郵報》報導，辣妹合唱團本來預計唱完英國巡演後，將在美國、澳洲跟亞洲展開世界巡迴演唱會，然而因為「內部紛爭」，6月15日唱完英國的巡演就會喊卡，甚至有可能走向再度解散的命運。

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媚兒碧上個月在皮爾斯摩根（Piers Morgan）主持的《Piers Morgan's Life Stories》自爆和成員潔芮以前有過性關係，此舉惹毛了已經有兩個孩子的潔芮，上周發聲明強烈否認「完全不是真的」，結果又讓媚兒碧大為光火，認為「外界現在把我想成是騙子」，兩人友情正式決裂。

▲▼「辣妹合唱團」（Spice Girls）去年曾在2012重組，去年宣佈重啟巡迴，獨缺「貝嫂」維多莉亞貝克漢。（圖／CFP）

▲「辣妹合唱團」因為媚兒碧（中）與潔芮（右）的緋聞鬧到取消巡演。（圖／CFP）

據《每日郵報》報導，即使另外兩位成員媚兒喜與艾瑪在中間充當和事佬也沒用，「潔芮現在連同一間房間都不想跟媚兒碧一起」。《每日鏡報》則是報導，「媚兒碧對潔芮的聲明非常困惑，她說，『感覺對方就是想要否定我們的過去』。」

而《每日郵報》也指出，兩人的性關係似乎不只是一次，採訪相關人士說，「1994年辣妹合唱團非常初期的時候，分別是21與18歲的潔芮與媚兒碧，兩人一見面就慾火難耐，關係維持了有一年。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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