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陳文茜切肺腺癌腫瘤復工！驚見「一堆白紙」：是奠儀嗎？

記者林彥君／台北報導

《文茜的世界周報》主持人陳文茜罹患肺腺癌初期，上月18日在台大醫院動手術，割除肺腺癌腫瘤，22日順利出院，回家修養2週後，今（6日）重返攝影棚錄影。製作團隊透露，陳文茜術後狀況良好，除了不能太過勞累，也需要不時使用氣管擴張劑及氧氣，身體狀況已逐步恢復。

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

▲陳文茜日前因肺腺癌開刀住院。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

在錄影前，陳文茜已經開始掃讀各大新聞資訊，但在開刀第3天，製作團隊探病時，即有成員對於節目方向相當緊張，帶著稿單至病房。陳文茜瞄見了一疊厚厚的熟悉缐索資料，故意開玩笑：「你們帶著一堆白紙來這裡做什麼？」團隊成員帶著口罩，沒有人哼聲，陳文茜開玩笑說：「不會是奠儀吧？」

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▲▼陳文茜歡慶生日。（圖／中天提供）

▲陳文茜將返回工作崗位。（圖／中天提供）

陳文茜開刀後3天，由於肺部手術的疼痛，陳文茜只能維持一個姿勢，往前咳血，往後一公分即疼痛不已，沒有麻醉睡眠止痛針，她根本無法躺下，只能一直保持一個坐姿，和眾人開玩笑，打發疼痛。陳文茜曾經動念打電話給蔣勳老師，告訴他，「現在是當素描模特兒最好的時機，因為絕對不會也不能亂動。」

出院後，雖然醫生吩咐要休養，但陳文茜為了感謝平秀琳代班，減少她及工作團隊的壓力，還是在家一一用網路分稿，僅最後節目順序交由主編完成。 

▲▼陳文茜親口證實罹患肺腺癌。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

▲陳文茜因罹患肺腺癌開刀。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

陳文茜2月中發現自己容易喘、呼吸困難、心跳加速至100至130下左右，經檢查驗出肺部癌，由於割除肺部勢必會影響主持工作，她打破13年半即使住院、斷脊椎、出國開刀，仍從未請假的紀錄，請假2週開刀治療，開刀後的她也將復工。

陳文茜每周需錄製各2小時的《文茜的世界周報》及《文茜的財經周報》，因為身體仍需後續的追蹤及休養，暫時由每週4小時改為每週2小時，每週六晚間9點至11點的《文茜的世界周報》改為10點至11點，每週日同時段的《文茜的世界財經周報》也改為晚間10點至11點。

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