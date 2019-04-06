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雷／《昨日的美食》首播！　46秒「戀人自拍」甜哭…深夜炒菜網友全餓了

▲▼2019春季日劇片單，18部開播追起來。（圖／翻攝自官網、推特）

▲《昨日的美食》首播。（圖／翻攝自推特／昨日的美食）

記者陳芊秀／綜合報導

春季日劇《昨日的美食》5日晚間首播，該劇改編自吉永史BL同名漫畫，描述一對年過40歲的同性情侶，為了省錢養老，每個月餐費控制在日幣2萬5000元以內（約台幣7033元），為此兩人每天回家吃晚飯，飯桌上都是省錢又美味的料理。第一集片頭充滿「戀人自拍」的氛圍，西島秀俊忙著做料理，掌鏡男友內野聖陽嘟嘴偷親，親密畫面閃爆日網！

▲▼《昨日的美食》片頭46秒宛若戀人自拍。（圖／翻攝自推特截圖）

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▲片頭畫面呈現戀人幸福的飯桌日常。（圖／翻攝自推特截圖）

西島秀俊戲裡扮演律師「筧史朗」，第一集就有大量的OS台詞，最受原著迷期待的，便是到廚房備料做菜的畫面，除了做料理的身段，更配音描述做菜過程，連不懂做菜的人都學得會。不過該劇在日本時間深夜12:00多播出，煎蛋、炒竹筍、煮鮭魚飯的畫面太過可口，被觀眾形容「根本就是美食恐攻劇」、「沒有一家電視台可以超越」、「太危險了」、「怎麼辦我餓了！」

▲西島秀俊《昨日的美食》深夜炒菜，網友看了全喊餓。（圖／翻攝自推特）

▲西島秀俊《昨日的美食》深夜炒菜，網友看了全喊餓。（圖／翻攝自推特）

不但有美食暴擊，西島秀俊和內野聖陽扮演同性情侶，打從選角公佈就被高度期待。兩人出道多年，卻是第一次合作，而且演親密愛人。首集片頭用手機自拍的畫面，內野聖陽靠近愛人身邊同框入鏡，還嘟嘴要親，西島秀俊則害羞露出笑容，從廚房做菜到飯桌前一起享用，戀人間的生活日常幸福破表。

▲▼《昨日的美食》片頭46秒宛若戀人自拍。（圖／翻攝自推特截圖）

▲《昨日的美食》片頭46秒「戀人自拍」，內野聖陽嘟嘴要親西島秀俊。（圖／翻攝自推特截圖）

▲▼《昨日的美食》第一集雷圖。（圖／翻攝自推特）

▲西島秀俊、內野聖陽餐桌上搶飯吃。（圖／翻攝自推特截圖）

漫畫家吉永史擅長描寫同性愛情，這次以年過40歲的熟男情侶為主角，描述同性戀在社會上無法坦承的壓抑心境。內野聖陽扮演出櫃美髮師「矢吹賢二」，鬆口向女客人炫耀「我男友超級帥」，卻觸碰西島秀俊不願出櫃的堅持，被狠罵「不能理解我的立場的話，你現在馬上搬出去」，他轉身瞬間泫然欲泣，哽咽說：「我們店長常向人炫耀自己的老婆跟小孩，為什麼我跟誰住在一起都不能說呢？」哭戲成為第一集最虐橋段。

▲▼《昨日的美食》第一集雷圖。（圖／翻攝自推特）

▲西島秀俊狠罵內野聖陽，見對方轉身要走又後悔。（圖／翻攝自推特截圖）

▲▼《昨日的美食》第一集雷圖。（圖／翻攝自推特）

▲內野聖陽哭出來：「為什麼我跟誰住在一起都不能說呢？」（圖／翻攝自推特截圖）

兩個成熟男人並未糾結太久，飯桌上又恢復了往常的熱絡，最後西島秀俊、內野聖陽肩並肩坐在沙發上，吃著對方超商買來的昂貴冰淇淋，雖然話題無趣，兩人卻笑容滿面。首集剛播完，網友立刻大洗版「這是人類幸福的完成式」、「演員太棒了！角色好像實際存在的人一樣」、「同時看到西島秀俊穿圍裙跟西裝，太奢侈了啦」、「我已經期待第2季了！」

▲▼《昨日的美食》片頭46秒宛若戀人自拍。（圖／翻攝自推特截圖）

▲吵架又和好，西島秀俊、內野聖陽開吃冰淇淋，有說有笑。（圖／翻攝自推特截圖）

▲▼網友截圖，《昨日的美食》世界熱搜第一。（圖／翻攝自推特）

▲網友截圖，《昨日的美食》世界熱搜第一。（圖／翻攝自推特）

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關鍵字

昨日的美食, 吉永史, 西島秀俊, 內野聖陽

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