ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《東宮》結局彩蛋來了！　3分鐘床戲「只甜不虐」：這輩子絕不會放開妳

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《東宮》4日終於公開彩蛋！該劇虐戀糾結，女主角「小楓」最後自刎護兩國和平，死別大結局讓觀眾痛喊難以接受，甚至一度傳出會有雙結局，劇組承諾會有結局彩蛋，晚間推出3分鐘「床戲」，男女主角陳星旭、彭小苒合體，而且是現代裝扮，被網友形容「第三世的顧小五和小楓在一起了！」

▲▼《東宮》結局彩蛋放送3分鐘床戲。（圖／翻攝自《電視劇東宮》微博、《優酷》） 

▲《東宮》結局彩蛋放送3分鐘床戲。（圖／翻攝自《電視劇東宮》微博、《優酷》）

請繼續往下閱讀...

彩蛋影片中，老五看著媳婦「小楓」從惡夢中驚醒，媳婦流淚訴說掉下懸崖的恐怖夢境，趕緊拍背哄著「夢都是反的」、「這輩子我絕不會放開妳的手的……我向妳保證」，接著在額頭上深深一吻，說賣完了茶葉，要帶媳婦去草原玩，答應要為媳婦抓100隻螢火蟲。

▲《東宮》結局彩蛋放送3分鐘床戲。（圖／翻攝自《優酷》）

▲小楓從惡夢醒來，老五輕喊「媳婦，怎麼了？」（圖／翻攝自《優酷》）

▲《東宮》結局彩蛋放送3分鐘床戲。（圖／翻攝自《優酷》）

▲小楓訴說掉下懸崖的惡夢。（圖／翻攝自《優酷》）

▲《東宮》結局彩蛋放送3分鐘床戲。（圖／翻攝自《優酷》）

▲老五額吻小楓。（圖／翻攝自《優酷》）

▲《東宮》結局彩蛋放送3分鐘床戲。（圖／翻攝自《優酷》）

▲老五將小楓摟入懷中，「這輩子我絕不會放開妳的手的……我向妳保證。」（圖／翻攝自《優酷》）

▲《東宮》結局彩蛋放送3分鐘床戲。（圖／翻攝自《優酷》）

▲老五承諾抓100隻螢火蟲，吻著小楓的髮。（圖／翻攝自《優酷》）

《東宮》播出時引發熱烈討論，高甜床戲、吻戲遭刪僅放送數秒鐘，引發觀眾爆怒抗議。劇組當時承諾會有結局彩蛋，男女主角古代虐完，來到現代則躺床灑糖，全程高甜還有2個額吻，加上演員以原聲演出，一一滿足觀眾要求，短片曝光不到1小時就登上微博熱搜。

網友看到陳星旭在結局彩蛋被喊「老五」，正是追劇時大家取的暱稱，邊看邊笑「第三世成了老五」、「隔壁賣茶的老五。」還有人推測彩蛋中的男主角「記得前世」，短短3分鐘暗藏玄機。結局彩蛋最後更打上字幕「未完待續」，讓粉絲相當期待後續發展，還有人敲碗「再來個800集！」

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

快訊／鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、Eddy Kim、強仁都有

快訊／鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、Eddy Kim、強仁都有

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

Roy Kim證實散播淫片！教授爸「剩1年退休」道歉：是我的錯

Roy Kim證實散播淫片！教授爸「剩1年退休」道歉：是我的錯

慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

SISTAR舞弄性感　高衩短裙洩底吸睛

SISTAR舞弄性感　高衩短裙洩底吸睛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

快訊／鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、Eddy Kim、強仁都有

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

Roy Kim證實散播淫片！教授爸「剩1年退休」道歉：是我的錯

慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

東宮, LineTV2019

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. HYDE最終場嗨翻台北1400人！用台語讚粉絲「金敖！金敖！」
  2. 「AV最強新人」遇電車痴漢！　夢想拍蕾絲片：想和她大戰一場
  3. 黃子韜被爆「戀愛ing」！女方鴨舌帽下正臉曝光　網驚：高糊都漂亮
  4. 生完2胎曾崩潰：穿泳衣好想死！　陳泱瑾拚1年瘦回來…「長腿泳裝照」辣翻
  5. 《東宮》結局彩蛋來了！　3分鐘床戲「只甜不虐」：這輩子絕不會放開妳
  6. 直擊／紅髮艾德來台驚喜唱「小賈斯汀神曲」　粉絲聽前奏：要噴淚了！
  7. 2演員+1模特也有偷拍群組！姓氏公開...硬碟裡超過100支
  8. 直擊／紅髮艾德遲了1年多終於來台　開唱先道歉：對不起我摔斷手！
  9. 尤秋興結婚H.E合體！「媽媽不能上台」吐晚婚遺憾：是我不孝
  10. 快訊／鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、Eddy Kim、強仁都有

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366