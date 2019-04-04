《東宮》結局彩蛋來了！　3分鐘床戲「只甜不虐」：這輩子絕不會放開妳

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《東宮》4日終於公開彩蛋！該劇虐戀糾結，女主角「小楓」最後自刎護兩國和平，死別大結局讓觀眾痛喊難以接受，甚至一度傳出會有雙結局，劇組承諾會有結局彩蛋，晚間推出3分鐘「床戲」，男女主角陳星旭、彭小苒合體，而且是現代裝扮，被網友形容「第三世的顧小五和小楓在一起了！」

▲《東宮》結局彩蛋放送3分鐘床戲。（圖／翻攝自《電視劇東宮》微博、《優酷》）

請繼續往下閱讀...

彩蛋影片中，老五看著媳婦「小楓」從惡夢中驚醒，媳婦流淚訴說掉下懸崖的恐怖夢境，趕緊拍背哄著「夢都是反的」、「這輩子我絕不會放開妳的手的……我向妳保證」，接著在額頭上深深一吻，說賣完了茶葉，要帶媳婦去草原玩，答應要為媳婦抓100隻螢火蟲。

▲小楓從惡夢醒來，老五輕喊「媳婦，怎麼了？」（圖／翻攝自《優酷》）

▲小楓訴說掉下懸崖的惡夢。（圖／翻攝自《優酷》）



▲老五額吻小楓。（圖／翻攝自《優酷》）

▲老五將小楓摟入懷中，「這輩子我絕不會放開妳的手的……我向妳保證。」（圖／翻攝自《優酷》）

▲老五承諾抓100隻螢火蟲，吻著小楓的髮。（圖／翻攝自《優酷》）

《東宮》播出時引發熱烈討論，高甜床戲、吻戲遭刪僅放送數秒鐘，引發觀眾爆怒抗議。劇組當時承諾會有結局彩蛋，男女主角古代虐完，來到現代則躺床灑糖，全程高甜還有2個額吻，加上演員以原聲演出，一一滿足觀眾要求，短片曝光不到1小時就登上微博熱搜。

網友看到陳星旭在結局彩蛋被喊「老五」，正是追劇時大家取的暱稱，邊看邊笑「第三世成了老五」、「隔壁賣茶的老五。」還有人推測彩蛋中的男主角「記得前世」，短短3分鐘暗藏玄機。結局彩蛋最後更打上字幕「未完待續」，讓粉絲相當期待後續發展，還有人敲碗「再來個800集！」