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韓國阿公阿嬤試喝台灣飲料！「臉部糾結」超真實反應15萬人笑歪

記者吳孟庭／綜合報導

南韓人近年來喜歡選擇到台灣旅遊，尤其南韓的飲料種類沒有這麼多，在台灣就會嘗試不少當地的口味。有YouTuber就向一群阿公阿嬤介紹台灣獨有的飲品，珍珠奶茶、蘋果西打都有人愛，唯獨「這一味」喝了皺眉，真實反映笑翻網友，影片4天已吸引超過15萬次觀看。

▲韓國阿公阿嬤試喝台灣飲料！「臉部糾結」超真實反應15萬人笑歪。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

▲韓國家庭對珍珠奶茶讚不絕口。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」是住在台灣的正港韓妞，日前拍攝影片，找來6名來自南韓的阿公阿嬤與他們的家人品嚐台灣特有飲料。看到蘆筍汁的外包裝嚇了一跳，有阿姨睜大眼睛說「這很貴欸」，原來在南韓蘆筍單價高，但喝了一口疑惑，「沒有蘆筍味，比較像蘋果汁。」還有個阿嬤建議，「吃飽飯拿來漱口正好」。

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▲韓國阿公阿嬤試喝台灣飲料！「臉部糾結」超真實反應15萬人笑歪。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

▲不過也有喝完皺眉的。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

許多上了年紀的韓國人，不知道珍珠奶茶的發明地就是台灣，還有人回答「不是貢茶（手搖飲品牌）發明的嗎？」喝完之後大喊超好喝，「茶比韓國的濃，而且珍珠也比較有嚼勁。」甚至拿著飲料不放，有受訪媽媽邊嚼邊對女兒說，「這麼好喝應該找媽媽喝啊！」

▲韓國阿公阿嬤試喝台灣飲料！「臉部糾結」超真實反應15萬人笑歪。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

▲韓國阿公喝了一口沙士，可愛表情讓家人都笑了。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

介紹到號稱「台灣可樂」的黑松沙士，光聞味道就有人喊，「天啊，根本就是消化劑」，還有阿公喝完臉部糾結在一起，也有人說好像有加中藥，或是牙膏的味道。原來沙士在南韓跟一種消化劑與酸痛貼布的味道很像，YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」解釋，聽說是常常喝會上癮的味道，受訪阿姨則覺得韓國人因為已經熟悉消化劑跟貼布味道，恐怕不會愛。

▲韓國阿公阿嬤試喝台灣飲料！「臉部糾結」超真實反應15萬人笑歪。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

▲沙士的口味讓韓國人想起消化劑跟貼布。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

不過蘆筍汁、蘋果西打、珍珠奶茶、木瓜牛奶、芭樂汁等都有不同的愛好者，網友看完南韓家庭的反應覺得好玩，「覺得韓國人都很會形容，好可愛的家庭」、「怎麼沙士的反應跟日本人一樣都是貼布啊，太爆笑了」，而影片上傳4天已經有超過15萬人次點閱。

▼韓國阿公阿嬤試喝台灣飲料。（影片來源：YouTube 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

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關鍵字

珍珠奶茶, 蘋果西打, 黑松沙士, 蘆筍汁, 日韓風

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