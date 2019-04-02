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嘴大眼開..盧廣仲撞臉史迪奇！　神奇「出怪招」秒收服小孩

記者盧薇淩／台北報導

歌手盧廣仲25日到27日將在台北小巨蛋連唱3天，籌備演唱會之餘，仍忙中抽空做公再度力挺唐氏症基金會，2日出席基金會與全聯合作的公益活動，呼籲社會大眾讓特殊孩童可以獲得更專業的照顧與教育，他這次難得和6歲以下唐氏症小朋友拍攝廣告，也笑說用「出怪聲」吸引小朋友注意，很快就和孩子打成一片。

▲▼盧廣仲史迪奇 。（圖／翻攝官網、唐氏症基金會）

▲盧廣仲撞臉史迪奇。（圖／唐氏症基金會、翻攝自store.disney.co.jp）

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原本事前也有點擔心會hold不住小孩，沒想到現場很快就和小朋友打成一片，笑說因為自己嘴巴大、眼睛開，高中就被同學說長得很像「史迪奇」，也用「出怪聲」吸引小朋友，也因為小朋友對聲音很敏感，拍廣告時陪他們唱歌、彈吉他、彈鋼琴，樂當孩子王。

記者會上，盧廣仲還主動「搭訕」幾個以前沒看過的小朋友，到最後這些孩子連上廁所都拉著他陪，但他也表示，看到這些兒童，會開始設想若未來自己的孩子也有疾病該怎麼辦，「所以會覺得那些爸媽很辛苦很偉大，我有機會可以去幫助這些小朋友、家庭也很樂意 。」

▲▼盧廣仲公益基金會 。（圖／唐氏症基金會）

▲盧廣仲瞬間變成孩子王 。（圖／唐氏症基金會）

活動鼓勵大家捐出找零的零錢，盧廣仲表示平常買東西也會習慣性將零錢捐出，自己家也有一個專門放零錢的桶子，每回要出門買菜、買咖啡就直接拿，不過讓他驚訝的是，零錢永遠有增無減。他的收入大多交給媽媽管，以前還要不定時拿零用錢，現在有信用卡後用錢比較自由，但某次他治裝完後的卡費高達2、30萬，讓媽媽十分驚訝。

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