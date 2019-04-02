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深呼吸／《愛上觸不到的你》：相距5公尺，卻是最遙遠的距離

影癮作動的電影空間 深呼吸

一個觀影經歷超過20年的影癡，自從國中時代入坑後就陷入影像的世界中，期..

▲▼《愛上觸不到的你》。（圖／《愛上觸不到的你》劇照）

▲《愛上觸不到的你》。（圖／《愛上觸不到的你》劇照，以下皆同）

文／深呼吸

本片改編自拉克爾李賓科特所寫的同名小說，並找來戲劇經驗以及執導電視劇經驗頗為豐富的賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）來當導演，再加上新生代男女星寇爾史普洛茲與海莉盧理查森共同打造了這部情感自然也頗為動人的作品。

▲▼《愛上觸不到的你》。（圖／《愛上觸不到的你》劇照）

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劇情講述史黛拉是個平凡的17歲女孩，擁有一群知心好友，並喜歡透過Vlog分享自己的生活。不過和其他女孩不同的是，因為罹患「囊狀纖維化症」，她生命中的大部分時間，都在冰冷的醫院中度過；她的生活也受制於各種例行性檢查與規定。某天，她邂逅了狂傲、帥氣又迷人的男孩威爾，讓她自律而嚴謹的小世界，逐漸產生天翻地覆的轉變，同為「囊狀纖維化症」患者的兩人，為了控制病情，必須永遠保持安全距離。

▲▼《愛上觸不到的你》。（圖／《愛上觸不到的你》劇照）

即使如此，史黛拉與威爾還是強烈地受到對方吸引。當兩人的情感逐漸升溫，他們也愈來愈無法抑制想要觸碰彼此的衝動。同時，叛逆的威爾不願再受控於永無止境的治療，甚至開始拒絕服藥。究竟，這段連「觸碰」都不被允許的戀情，是否能夠讓兩人重燃對生命的熱情呢？

▲▼《愛上觸不到的你》。（圖／《愛上觸不到的你》劇照）

本片從開頭篇幅以正值花樣年華的女主角陳述著對生命以及周遭親朋好友所愛之人的感觸，然後花了不少篇幅來介紹關於囊狀纖維化症讓觀眾對於這個病症有最初步的概念了解，而女主角雖然看似開朗堅強卻因為遇到了一個跟她有著相同病症個性卻南轅北轍的男主角，人生因此有了重大的轉變，不過這轉變不限於單方面，而是兩人互相產生了正面的影響，女主角不再活得那麼拘謹而是更懂得享受把握人生，而原本屌兒啷噹不把生命當一回事的男主角則反過來開始正視這個病症也更懂得愛惜生命。

▲▼《愛上觸不到的你》。（圖／《愛上觸不到的你》劇照）

海莉盧查爾森與寇爾史普洛茲這兩人之間的化學效應相當不錯，從一開始的曖昧到兩人真心愛上對方並且願意冒險將他們之間應該保持的距離縮短一呎的這段歷程詮釋得頗為動人，這兩人的表現功不可沒。

▲▼《愛上觸不到的你》寇爾史普洛茲、海莉盧理查森。（圖／采昌提供）

▲寇爾史普洛茲與海莉盧理查森。（圖／采昌提供）

雖說這並不是首開先例關於兩個青少年男女間得到重症並發展愛情的類型電影（像《生命中的美好缺憾》），而部分情感也略顯得刻意矯情，但整體而言的情感是相當真摯自然的，也因此筆者看完有種意外覺得不錯的感覺，推薦給喜歡此類型的電影的影迷們，相信能夠打動妳（你）。

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深呼吸, 影癮作動-深呼吸的電影空間, 愛上觸不到的你, Five Feet Apart

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