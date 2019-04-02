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范丞丞突中斷錄影失控淚崩！　「我不錄了」全場尷尬錯愕

記者劉宜庭／綜合報導

18歲大陸男星范丞丞從《偶像練習生》出道後，現隸屬團體「Nine Percent」和「樂華七子」，行程滿檔的他，日前飛往紐西蘭錄製實境秀，一開始卻因為適應不良，加上睡眠不足、皮膚過敏等身體因素，忍不住淚崩、暫停錄影，場面一度尷尬。所幸經過休息調整後，他順利調適過來，並重新融入在旅行當中。

▲范丞丞換新髮型。（圖／翻攝自微博／范丞丞Adam0616）

▲范丞丞從《偶像練習生》出道。（圖／翻攝自微博／范丞丞Adam0616）

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陸綜《青春的花路》以紐西蘭露營車為主題，找來范丞丞、王子異、尤長靖、小鬼、費啟鳴和艾福傑尼，展開為期20天的自駕旅行。不料，在最新播出內容中，范丞丞因為車子空間小，睡覺時和大夥擠在一起，導致睡不好，在加上路程遠、拉車時間長，以及被當地毒辣陽光曬到皮膚過敏，讓他起初還無法完全適應旅行的節奏。

「我能回去嗎？」正當所有人準備前往牧場玩遊戲時，范丞丞似乎因為太難受了，突然告知眾人，自己想要回車上休息，「我先回車上了，我先回去了，我不錄了、我不錄了。」回到露營車上後，他也要求節目組「別拍了吧」，工作人員見狀也紛紛上前詢問狀況。

▲范丞丞錄《青春的花路》突中斷錄影淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲范丞丞錄《青春的花路》突中斷錄影淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲范丞丞錄《青春的花路》突中斷錄影淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲范丞丞突中斷錄影，獨自返回車上休息。（圖／翻攝自愛奇藝）

范丞丞獨自回到車上時，情緒更是一度潰堤：「說也說不明白，也解決不了怎麼解決，我想解決怎麼解決啊。臉都快廢了我，沒心情玩。」他坦言，自己真的有些難受，忍不住伸手拿衛生紙拭淚，淚崩喊：「我也不想在這待了，我很想回北京。」事後，他也吐露原因，「一下突然變了一個新的環境，就是你從來沒有接觸過的環境，跟你想像的…有一些失望，會有一種落差感。」

▲范丞丞錄《青春的花路》突中斷錄影淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲范丞丞錄《青春的花路》突中斷錄影淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲范丞丞錄《青春的花路》突中斷錄影淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲范丞丞錄《青春的花路》突中斷錄影淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲范丞丞淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

面對范丞丞突如其來的狀況，其他成員面露錯愕、不知所措，後來決定給對方一些調適時間，眾人仍繼續前往牧場活動，並一心要贏得獎品，為的就是想讓范丞丞開心一些。王子異表示：「范丞丞他其實是一個非常懂道理的人，我覺得沒有必要去逼他的，因為他不是因為心理的原因，而是因為身體的原因。」艾福傑尼也認為，范丞丞並非不懂事，「只不過就是誰都有一個適應的時間，但是當時我就想的是，給丞丞自己一點時間，他應該能夠適應這樣的節奏。」

▲范丞丞錄《青春的花路》突中斷錄影淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲范丞丞錄《青春的花路》突中斷錄影淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲面對范丞丞突然說不錄了，成員們面露尷尬、不知所措。（圖／翻攝自愛奇藝）

後來，范丞丞經過休息調整後，重返餐廳和大家一起吃飯，重新融入在旅行當中，甚至親自穿上成員們比賽贏來的獎品－－小羊肖恩裝，一邊逗趣跳著《偶像練習生》主題曲《Ei Ei》，萌翻眾人。艾福傑尼見狀，事後也開心表示，明確感受到對方的心意，「他用自己的方式讓大家開心，其實這一點可以看出，丞丞開始慢慢適應了這趟旅行，也是一個好的信號。」范丞丞也說：「我也一直在調整狀態，我要把自己最好的狀態拿出來，然後像傑尼一樣，我也要用我的這種快樂的能量去感染別人，也希望他們能夠一直都開開心心的。」

▲范丞丞錄《青春的花路》突中斷錄影淚崩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲范丞丞經過休息調適好狀態後，重新開錄並穿著小羊裝跳舞。（圖／翻攝自愛奇藝）

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