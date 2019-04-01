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周杰倫要歌詞開嗆：是不是怕了！　阿信「神反擊」網笑噴

記者許皓婷／綜合報導

天王周杰倫近日懷疑阿信的IG帳號真假，還特地私訊對方查證，一來一往「針鋒相對」，笑翻不少人，他近日更公開向對方「要詞」，兩人的逗趣互動，又再度掀起熱議。

▲周杰倫向阿信邀詞。（圖／翻攝自IG／周杰倫、阿信）

▲周杰倫、阿信近來頻在IG互動，引起關注。（圖／翻攝自IG／周杰倫、阿信）

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周杰倫睽違2年未發行新專輯，他3月底則突然在IG發文詢問：「除了屌，還有別的形容詞嗎？我想當作演唱會或專輯名稱。」似乎新歌有了著落，讓大票歌迷興奮不已。

▲周杰倫向阿信邀詞。（圖／翻攝自IG／周杰倫、阿信）

▲周杰倫發文。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

而周杰倫發文後，釣出阿信現身留言，他則直接回應：「抓到了！」卻反被對方吐槽：「你不是IG糾察隊，你是IG糾察隊長。」他似乎不甘被嗆，直接喊話：「來啊！這麼多歌迷在看，你寫得出詞，我歌就出得來，但歌名要改一下。」他又接著嗆「是不是有點怕了」，阿信則不甘示弱回應道：「你在這邊等我！我兩年內一定回來！」搞笑互動逗樂一大票網友，也讓歌迷期待兩人合作。

▲周杰倫向阿信邀詞。（圖／翻攝自IG／周杰倫、阿信）

▲周杰倫向阿信要詞。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

事實上，周杰倫自從2016年推出專輯《周杰倫的床邊故事》，以及2018年的2支單曲《等你下課》、《不愛我就拉倒》後，至今未再推出音樂作品，也讓外界格外期待，網友更紛紛敲碗他的新專輯誕生。

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