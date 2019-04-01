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鄧紫棋首支VLOG放閃！男友入鏡了…下秒「做這件事」甜炸

記者許皓婷／綜合報導

歌手鄧紫棋（G.E.M.）和前東家蜂鳥音樂撕破臉後，3月底宣布停用2008年啟用至今的YouTube帳號「GEMblog」，並開設自己的新頻道，還上傳第一支VLOG分享生活點滴，但影片結尾卻突然撒糖，閃瞎一大票網友。

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

▲鄧紫棋第一支VLOG，和男友Mark同框。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

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鄧紫棋宣布開啟新的YouTube頻道後，上傳了首支VLOG「在洛杉磯第一次當廚師」，只見影片一開頭，她到當地超市進行採購，準備自製肉醬義大利麵，買完材料後，她還有模有樣地炒起醬來，開心直呼：「太香了！」更自豪自己根本就是「天才兒童」，模樣逗趣又可愛。

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自YouTube）

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自YouTube）

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自YouTube）

▲鄧紫棋準備自製肉醬義大利麵。（圖／翻攝自YouTube）

而鄧紫棋最後更PO出成品，但畫面一轉，突然倒帶，原來，一切都只是「假象」，美食背後的大功臣是她的男友，只見Mark認真地切菜炒醬，架勢十足，她則在一旁「袖手旁觀」，兩人猝不及防的放閃，也讓網友看了直呼：「後面成功讓我吃了一頓狗糧」、「妳跟Mark好甜蜜喔」、「有個會做飯的男朋友真幸福啊」、「Mark哥男友力max」。

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自YouTube）

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自YouTube）

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自YouTube）

▲其實真正的廚師是鄧紫棋男友Mark。（圖／翻攝自YouTube）

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