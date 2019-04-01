愚人節最悲淒！　茄子蛋：女生說要在一起，至今還是沒有

記者盧薇淩／台北報導

適逢愚人節，不少藝人在這天於社群上搞怪與粉絲互動，而剛結束亞洲、美國演出的茄子蛋聊到這天，笑說：「有女生說要跟我們在一起，但至今還是沒有。」草屯囝仔樞育說，愚人節沒有被惡整過，只記得小時候曾經吃口香糖，然後吃過之後又把口香糖包回包裝裡，做得很像新的一樣，最後拿給別人吃，最後居然吃下去還沒有發現。

▲茄子蛋分享愚人節經驗。（圖／新視紀整合行銷）

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草屯囝仔阿倉則說，以前在球隊，有個同學很愛偷帶檳榔去學校，後來大家就聯合惡整他，帶了一包加辣椒粉檳榔給他，最後對方吃到嘴巴破洞。黎可辰則是在高中晚自習，因為無聊而和好友到操場中用粉筆畫命案現場，並用紅色粉筆畫血跡，結果隔天害全校早上集合時被留下來罰站，而他們則是因為公差躲過一劫。

▲滅火器將在「北流來襲音樂會」開唱。（圖／新視紀整合行銷）

茄子蛋、草屯囝仔、黎可辰及滅火器等團體，都將在「北流來襲音樂會」開唱，由文化部出資、臺北市政府興建的「臺北流行音樂中心」表演廳已於今年2月取得使用執照，為配合驗收作業，將於27日舉辦首場功能測試「北流來襲音樂會」，滅火器、茄子蛋、草屯囝仔、黎可辰、白鐵仔成為該場地首唱嘉賓，預計將徵求1,400位民眾擔任測試員，測試區域以一樓觀眾席為主。