ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

胡宇威難得蓄鬍爆man味！丁噹只穿襯衫坐腿上..曝親密畫面　

記者盧薇淩／台北報導

丁噹將推出第9張個人專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，新歌《我們不像我們》MV找來「戲劇男神」胡宇威拍攝，兩人從相愛到習慣，漸漸走向愛情盡頭。而MV中丁噹與胡宇威飾演相愛中的情侶，卻因為習慣讓兩人的愛走到盡頭，首次合作的兩人一開始就要演出許多親密戲，也相當害羞。

▲▼丁噹找胡宇威拍攝 。（圖／相信音樂）

▲丁噹和胡宇威拍攝MV。（圖／相信音樂）

請繼續往下閱讀...

工作人員笑稱是為丁噹謀福利，但其實看來唯美浪漫的共舞戲碼，丁噹開玩笑抱怨地說：「我們在看起來很享受地跳舞時，其實很想打噴嚏，因為羽毛一直往鼻子和嘴裡飛。」除了羽毛紛飛的浪漫共舞，其中還有丁噹只穿襯衫、坐在胡宇威大腿上環抱，甚至有一幕是丁噹親吻熟睡的胡宇威，都讓丁噹相當害羞。

只見胡宇威老神在在，笑說：「演戲都這樣，第一場都親密戲。」胡宇威演技精湛，幫助丁噹自然入戲外，還特別為MV蓄鬍，多了一些男人味，讓丁噹看了也直讚他「好man」。 不過雖然是第一次合作，胡宇威演出過多部戲劇《真愛趁現在》、《幸福兌換券》、《蘭陵王》等都由丁噹演唱歌曲，因此在由胡宇威主演的湖南衛視《進擊吧，閃電》記者會上見過面，談起第一印象，胡宇威說：「原以為丁噹是很文靜，沒想到她很活潑，很聊得來。」

▲▼丁噹找胡宇威拍攝 。（圖／相信音樂）

▲▼丁噹和胡宇威第一次合作就有親密戲。（圖／相信音樂）

▲▼丁噹找胡宇威拍攝 。（圖／相信音樂）

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

孟耿如憔悴戴黑口罩現身　悲送最愛親弟最後一程

孟耿如憔悴戴黑口罩現身　悲送最愛親弟最後一程

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

丁噹, 胡宇威

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭雪芙女女戀對象曝光！　謝沛恩「剪掉長髮」變成帥T
  2. 胡宇威難得蓄鬍爆man味！丁噹只穿襯衫坐腿上..曝親密畫面　
  3. 南韓獨立樂團「ADOY」開唱練中文　狂讚台粉：你們好棒棒！
  4. 鄧紫棋首支VLOG放閃！男友入鏡了…下秒「做這件事」甜炸
  5. 快訊／恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」
  6. 獨家／《復仇者聯盟4》預售開賣日期確定！導演：防爆雷，一上映就去看
  7. 崔鍾訓也有拍性愛片！　警方打臉勝利：找到性招待證據
  8. 刺青哥「幹X娘」狂按喇叭　孫生嚇傻⋯下秒劇情神展開
  9. 陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！　陳建隆PO「大肚照」網看傻
  10. 王子單手炫技「背面投籃」全中！　1秒進1顆百發百中…網服了：怎麼辦到

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366