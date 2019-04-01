胡宇威難得蓄鬍爆man味！丁噹只穿襯衫坐腿上..曝親密畫面　

記者盧薇淩／台北報導

丁噹將推出第9張個人專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，新歌《我們不像我們》MV找來「戲劇男神」胡宇威拍攝，兩人從相愛到習慣，漸漸走向愛情盡頭。而MV中丁噹與胡宇威飾演相愛中的情侶，卻因為習慣讓兩人的愛走到盡頭，首次合作的兩人一開始就要演出許多親密戲，也相當害羞。

▲丁噹和胡宇威拍攝MV。（圖／相信音樂）

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工作人員笑稱是為丁噹謀福利，但其實看來唯美浪漫的共舞戲碼，丁噹開玩笑抱怨地說：「我們在看起來很享受地跳舞時，其實很想打噴嚏，因為羽毛一直往鼻子和嘴裡飛。」除了羽毛紛飛的浪漫共舞，其中還有丁噹只穿襯衫、坐在胡宇威大腿上環抱，甚至有一幕是丁噹親吻熟睡的胡宇威，都讓丁噹相當害羞。

只見胡宇威老神在在，笑說：「演戲都這樣，第一場都親密戲。」胡宇威演技精湛，幫助丁噹自然入戲外，還特別為MV蓄鬍，多了一些男人味，讓丁噹看了也直讚他「好man」。 不過雖然是第一次合作，胡宇威演出過多部戲劇《真愛趁現在》、《幸福兌換券》、《蘭陵王》等都由丁噹演唱歌曲，因此在由胡宇威主演的湖南衛視《進擊吧，閃電》記者會上見過面，談起第一印象，胡宇威說：「原以為丁噹是很文靜，沒想到她很活潑，很聊得來。」

▲▼丁噹和胡宇威第一次合作就有親密戲。（圖／相信音樂）