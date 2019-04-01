張國榮逝世16周年／唐鶴德深夜翻出合照：過去多少快樂記憶　哥迷哭暈

記者洪文／綜合報導

16年前，2003年4月1日愚人節當天，「哥哥」張國榮在香港東方文華酒店24樓一躍而下，結束46年生命。如果當時沒有發生這件事，他現在已經62歲了，哥迷已集結1339隻紙鶴擺在事故地點，數字339剛好是他的車牌號碼「長長久久」。而他跟同性愛人唐鶴德（唐唐）在這一天再度想起了哥哥，凌晨曬出合照，「過去多少快樂記憶，何妨與你一起去追。」

▲張國榮逝世16周年，唐鶴德（唐唐）發文訴說對哥哥的思念 。（圖／翻攝自唐鶴德Instagram）



唐鶴德在1日深夜12點25分於Instagram曬出多年前與張國榮的合照，照片中的兩人還很年輕，肩靠著肩，唐唐手在背後摟著哥哥的腰，臉上洋溢著笑容，看起來是多美好的回憶。唐唐在照片寫下：「過去多少快樂記憶，何妨與你一起去追。」不少哥迷看了哭暈：「很想哥哥，願先生保重身體」、「先生安好」、「只要他還活在我們的記憶中，就不曾離開」、「先生保重，我們一直都在」。

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據傳，唐鶴德從小就和張國榮是玩伴，直到1982年兩人於香港麗晶酒店再次重逢才擦出愛火，當時哥哥的演藝事業尚未有起色，從事金融業的他已是年薪頗豐的商務人士。在男友經濟困頓的時候，他不計代價給予金援，在對方事業上遇到瓶頸時伸出援手提供建議，雙方就這樣一起攜手共度了許多彼此人生中的重要時刻，羈絆也越來越深。

▲張國榮和唐鶴德外出被偷拍，他大方牽起愛人的手，而身邊情人回頭查看的一幕，是至今兩人最廣為流傳的合照。（圖／翻攝自唐鶴德Instagram）



唐鶴德的付出，也在1997年得到了「肯定」，那年人氣如日中天的張國榮在紅館演唱會上，親口對著台下的他唱《月亮代表我的心》，正式公開兩人的戀情。不過，他和這位巨星愛人，從此便過著被狗仔追逐的日子，某次兩人外出又被攔截，哥哥非但沒有保持距離，就在狗仔按下快門的那瞬間，手突然被對方牽起，而他那個回頭查看的瞬間，就此成為至今流傳最廣的一張兩人合照，這個畫面甚至在雙方天人永隔後，被外界譽為「本世紀最堅定的牽手」。據傳，連當時拍到這張照片的狗仔都說，兩人不只默契絕佳，連走路的步調都「出乎意料」地和諧、一致。

事實上，張國榮曾多次在公開訪談中談及唐鶴德是僅次於母親以外「人生中最重要的人」，連母親過世時，都讓唐唐以「親屬」身分出席，並幫忙打理一切。而他也數度在首訪時將對方稱之為「主賜給我的禮物」。相傳他更曾不諱言地表示，兩人共同生活這麼多年，即便雙方都沒有給予對方明確的名分，但「我覺得我們已經結了婚，無論多忙、相隔多遠，我們每天給對方打電話，我是一個愛家的人。」還有網友對此話下了一個註解，「一紙婚書又能代表什麼，有多少夫妻任憑親情沖淡了愛情，或是摸著對方的手『如同左手摸右手』？」在網路引起廣大共鳴。

▲張國榮和唐鶴德交往多年，雖沒有婚姻契約，但哥哥早已認定唐唐為一生伴侶。（圖／翻攝自唐鶴德Instagram）



不幸的是，張國榮和唐鶴德這段情比金堅的愛情並沒有如想像中的長久，因為他在毫不自知的情況下罹患了憂鬱症，從此踏上死亡之路。1999年他接受查小欣專訪時還說，自己很怕死，從沒想過死這回事，生前最喜歡的花是蘭花，原因是此花「最長壽」，卻在2003年無預警跳樓自殺，生前完全沒有任何徵兆，甚至有不少親友都說在憾事發生前，還和他有說有笑，但哥哥卻只透過電話留給認識約22年的經紀人陳淑芬一句「我終於可以舒舒服服睡上一覺了」，接著於當天下午6點43分從香港東方文華酒店24樓縱身而下。

據悉，唐鶴德在張國榮死後，以「未亡人」（正規用法為「寡婦」用來對外自稱之詞）的身分將哥哥的骨灰收藏於家中，並親手接管愛人生前遺留下來的所有房產和金錢，並過著深入簡出的生活，從此身邊再未出現任何伴侶，就這樣獨自過了12個年頭。唯一公開亮相，就是在「張國榮逝世10年」的紀念會上，同時親手寫下「十年生死兩茫茫。不思量，自難忘。逝水如斯，而不舍晝夜。人生無常，唯獨愛有永恒，讓我們繼續寵愛張國榮。」緬懷這位永遠的伴侶。

▲張國榮車號DC339，就是「唐張長長久久」 。（圖／翻攝自唐鶴德Instagram）



還有消息指出，唐鶴德不只保管張國榮的骨灰，更在自家保留所有愛人生前使用過的東西，以及那輛送給對方當作生日禮物，車號「DC339」（唐張長長久久）的賓士轎車。另有消息指出他至今仍不時會在無法入睡的夜晚，用手撫床追憶哥哥，並對過往情人傾訴「這輩子不會再愛上任何人。」唐唐也曾在哥哥死後，飛往美國療傷，以為逃離傷心地就能忘掉所有痛苦，豈料事與願違，情傷仍無法藉由時空轉移而好轉。

張國榮死前除了撥電話給經紀人之外，還向飯店服務人員要了紙筆，寫下短短50多個字，「Depression（意指沮喪、抑鬱）。多謝各位朋友，多謝麥列菲菲教授。這一年來很辛苦，不能再忍受，多謝唐先生（唐鶴德），多謝家人，多謝肥姐（沈殿霞）。我一生無做壞事，為何這樣？」並在最後用英文名簽下Leslie。有傳哥哥是因為當天看到唐唐身邊帶了另一位男性友人出現在餐廳，兩人有了誤會和衝突，才會一時想不開自殺，但情人對外說明時鄭重否認他是為情走上絕路，大姐張綠萍也親口否認這件事，強調「Leslie百分之百」是因為生理上因腦部化學物質不平衡所產生的「心境惡劣障礙」而做出傻事。

▲唐鶴德心中只有張國榮一人，自哥哥死後10年內身邊沒出現過任何新伴侶，生活也極為低調。（圖／翻攝自唐鶴德Instagram）



回顧張國榮的感情，他一生面對類似事件幾乎用坦蕩蕩的態度來面對，並在1999年的個人寫真《所有》中這樣描述自己的感情觀，當時已經42歲的哥哥認為，只有愛是無法和一個人永遠在一起的，只要想到除了愛情之外，還得顧及彼此想法、將來要面對的問題，不論交往對象是男是女，都會讓他害怕起來。因此，他覺得「反正我是碰不到這樣的幸福的，所以如果男女都OK，（得到幸福）的機會也翻倍，你說有什麼不好？」並在接受亞洲版《時代雜誌》（Time）專訪時公開承認自己是雙性戀，也是至今華人娛樂圈第一位做出此舉的公眾人物。

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