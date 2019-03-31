風田飆罵完閃人！　女團嚇哭站原地⋯看到「5個字」超錯愕

記者林彥君／台北報導

風田日前主持八大綜合台《娛樂百分百》，因彈琴頻失誤，變臉開罵，牽拖表演的女團「AKB48 Team TP」不配合排練，風田一氣之下離開攝影棚，慘遭被罵的團員們當場嚇到飆淚。



原來這一切都是節目安排的愚人節整人橋段！在這集愚人節特別企劃，目標對象是一群年輕妹妹組成的「AKB48 Team TP」，另一組來賓為男團「泰坦TITAN」也被矇在鼓裡。

▲AKB48 Team TP成員飆淚。（圖／八大提供）

風田與女團其中5位成員聯手表演歌曲，他負責彈奏Keyboard，故意彈錯連續3次凸槌後，錄影氣氛瞬間凍結。風田先大聲怪罪女孩們沒有事前來對Key，讓他無法配合，接著撂狠話不錄了，直接甩頭走人，成功把來賓們嚇哭，但意外的是，竟然也把男團成員嚇出男兒淚。

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風田隨後被工作人員勸回棚內進行錄影，只見他拿著「愚人節快樂」的看板出現，還驚魂未定的來賓滿臉錯愕，愷樂則發現坐在棚內的影迷，也因為被風田的瘋狂行為影響，居然也跟著嚇到哭。

▲風田失控爆走。（圖／八大提供）

當集主持人愷樂及代班主持人莎莎，事前對風田的演技寄予厚望，風田信心十足：「我一直在進步喔，現在是演技派的風田！」首次與風田在《娛樂百分百》同台的莎莎，透露好幾次在家看節目重播，「風田害我笑太大聲，還驚動到我媽媽。」