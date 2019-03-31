粉絲「雄性嘶吼」整齊應援！Lovelyz爆衝台下自拍合照

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團Lovelyz第二度會台粉，晚間以最新主打歌《Lost N Found（찾아가세요）》開場炒熱氣氛，期間還不忘秀出前一天和《ETtoday星光雲》專訪時學的中文，不過訪問到一半JIN爆衝台下，全場尖叫，智秀更是直接跑到台下與粉絲自拍合照，羨煞在場Lovelinus（Lovelyz粉絲名稱）。

▲Lovelyz台灣演唱會。（圖／記者黃國霖攝）

Lovelyz晚間（31日）在台北會議中心（TICC）舉辦《WINTER WORLD OF LOVELYZ 3》巡演演唱會，以最新主打歌《Lost N Found》開場，台粉氣勢完全沒有輸，台下發出雄性嘶吼聲，一句不漏唸出韓文應援口號，非常壯觀。

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不過因為燈光太暗，粉絲胸前拿著的手幅寫著「來看你們了 （찾아왔어요）」，卻被Lovelyz誤認為是「活著過來了」，笑翻全場。8個小妮子很會帶氣氛，現學現賣昨天接受《ETtoday星光雲》專訪時學過的中文，問全場「口愛嗎？」，還有假裝森77用的「母湯唷」，引起台下尖叫。

▲Lovelyz台灣演唱會。（圖／記者黃國霖攝）

活潑的她們希望跟粉絲有更多互動，問台下想聽她們唱什麼抒情歌時，成員JIN脫稿演出，突然衝下台訪問粉絲，讓美珠在台上說，「這是非常狀態喔」，突如其來的舉動，讓不少人舉起手機開始拍攝。智秀還答應粉絲會自拍，果然唱到《1CM》時，她突然從舞台右邊下台，找了第一排的女粉絲和一位男粉絲自拍合照，讓其他粉絲都超羨慕！

▲Lovelyz JIN無預警衝下台。（圖／讀者提供）

當晚Lovelyz還演唱了《Joyland》、《HEART》、《AH-CHOO》、《NOW, WE》、《TWINKLE》等歌曲，超過20首唱好唱滿，結束完整2小時公演，預計明天離台，班機不公開。

▲Lovelyz智秀衝下台和粉絲合照。（圖／記者黃國霖攝、讀者提供）