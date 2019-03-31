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《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

記者張筱涵／綜合報導

動畫電影《小飛象》（Dumbo）於1941年上映，敘述一隻生活在馬戲團的大耳象，天生大耳朵遭到嘲笑，看著媽媽為了保護自己被隔離，靠好友鼓勵建立自信進而發現大耳朵會飛的潛能，最後成為明日之星，如此富滿寓意的故事原型卻是一隻遭到人類利用、虐待，最後被解剖時肚內滿是硬幣和石頭等物品的可憐大象。

▲《小飛象》的原型故事十分悲傷。（圖／翻攝自imdb）

▲《小飛象》的原型故事十分悲傷。（圖／翻攝自imdb）

《小飛象》的原型是一隻非洲大象Jumbo，牠沒有大耳朵，但在象群中是體積比較小的，也因為這樣在遇到獵人屠殺時，一下子就被網子罩住動彈不得，就這樣親眼看見媽媽被獵人屠殺的畫面，牠無助哀嚎眼睜睜看著人類割下母親的象牙。

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Jumbo被獵人轉賣給巴黎動物園，沒有人真的在乎牠的健康和情緒，沒有動物園想好好照顧或治療牠，疾病纏身加上憂鬱最後瘦得都是皮包骨，再加上那個年代的動物園並沒有做嚴格管理，遊客們都會丟硬幣、垃圾等物品，牠並不懂得分辨食物，肚子太餓的關係什麼都吃下肚。

巴黎動物園園長見Jumbo無精打采又瘦成這樣，認為只是個賠錢的廢物，開始跟其他動物園交易說要拿牠去換其他動物，正好倫敦動物園園長在找非洲象，就這樣又被移去英國。慶幸的是，牠到了倫敦動物園後遇到馴獸師馬修斯科特，Jumbo這個名字也是在這裡才獲得的，在馬修的細心照料下，皮膚狀況好轉，體態也變得健康，對人類的戒心也降低許多。

▲Jumbo讓小朋友騎在身上。（圖／翻攝自Michael Phan YOUTUBE）

▲Jumbo讓小朋友騎在身上。（圖／翻攝自Michael Phan YOUTUBE）

溫馴的Jumbo很快就成為大小朋友的寵兒，就連維多利亞女王也很愛牠，「倫敦動物園可以騎大象」的消息迅速傳開，每位遊客都為溫柔的龐然大物著迷，成了名符其實的「國家珍寶」。但隨著青春期到來，藏在內心那些不停被關在籠子四處變賣的記憶，牠開始抗拒晚上回到象舍，深夜開始有暴力和侵略性行為，為了逃出象舍還撞斷了象牙，重新長出時又磨尖。

▲Jumbo讓小朋友騎在身上。（圖／翻攝自Michael Phan YOUTUBE）

▲Jumbo常被關在小籠子裡四處變賣。（圖／翻攝自Michael Phan YOUTUBE）

倫敦動物園園長認為Jumbo的狀態對人類是相當具有危險性的，不管馬修怎樣勸阻都沒有用，他怕國家珍寶要被賣掉消息走漏，私下偷偷打聽有沒有買家出現，確定送走的前幾天消息曝光了，英國人民走上街頭抗議，然而，在一陣風波之後Jumbo還是被賣掉了。

Jumbo前往美國馬戲團的那天，將近1萬5000人去送行，但牠知道自己又要被賣掉了，慶幸的是馬修一起同行，但船隻隨著浪不停搖晃，這麼龐大的牠被關在小地方很是痛苦。馬修心疼不已，一心只想著酒精可以壯膽，那大象也可以吧？結果就餵了Jumbo喝酒，這也是導致他後來引起輿論的原因之一。

馬戲團老闆巴納姆（P.T Barnum）是徹底的商人，不管Jumbo身心狀態就訓練雜技，也因為如此馬戲團人氣暴棚，從英國的國家珍寶變成美國的明日之星。但在一次牠和母象伴侶走回火車上時，沒注意到遠方有高速駛來的火車，就這樣當場被撞死。馬修見狀衝過去趴在Jumbo身上痛哭許久，期望自己的微小力量能在最後給牠一點溫暖。

▲Jumbo讓小朋友騎在身上。（圖／翻攝自Michael Phan YOUTUBE）

▲Jumbo被火車撞死。（圖／翻攝自Michael Phan YOUTUBE）

馬修離開後，Jumbo並沒有被埋葬，反而被貪婪的巴納姆要求送去解剖，即使發現肚內都是硬幣、鑰匙和石頭等物品，還是沒能獲得該有的尊重，就這樣被作成標本，以這樣的狀態和馬戲團巡迴了好幾年。「全球最著名的大象」在24歲時身亡，曾經是2個國家的珍貴寶物，死後恐怕只有馬修一個人為牠哀悼哭泣了。

▲Jumbo讓小朋友騎在身上。（圖／翻攝自Michael Phan YOUTUBE）

▲Jumbo標本。（圖／翻攝自Michael Phan YOUTUBE）

▼Jumbo的故事。（影片／取自Michael PhanYOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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小飛象, dumbo, jumbo

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