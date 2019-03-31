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影／《安娜貝爾回家囉》首支預告「ＯＯ裡嚇人」　網：比《厲陰宅》恐怖

記者洪文／綜合報導

《厲陰宅》宇宙電影《安娜貝爾回家囉》（安娜貝爾3，Annabelle Comes Home）首支預告31日推出，安娜貝爾鎖定華倫夫婦的女兒茱蒂與她的朋友，不只在文物陳列室出現，甚至跑進床上的棉被裡，不少網友嚇呆：「比《厲陰宅》恐怖！」

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》安娜貝爾躲在棉被裡。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

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▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

《安娜貝爾》系列電影源於2013年的《厲陰宅》，除了《厲陰宅》1、2集，《安娜貝爾》1、2集以及去年的新支線《鬼修女》，《Annabelle Comes Home》已經是該宇宙第6部作品，這一次華倫夫婦終於要正式參與這個被惡魔附身的恐怖娃娃的故事。

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼華倫夫婦演出《安娜貝爾回家囉》。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

派翠克威爾森（Patrick Wilson）、薇拉法蜜嘉（Vera Farmiga）在《安娜貝爾回家囉》繼續回鍋演出華倫夫婦，然而2人似乎不會是該片最核心的角色，反而華倫夫婦的女兒茱蒂才可能是關鍵。

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》這次主角是華倫夫婦的女兒，以及她的朋友。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

《安娜貝爾回家囉》預告中，可以猜出華倫夫婦似乎有案件外出，留下女兒茱蒂在家，請來她的兩位大朋友來照顧。雖然早已警告文物陳列室裡面的東西很危險，但是就是有人不信邪，不小心把惡靈附身的安娜貝爾釋放出來，甚至引來更多惡靈。

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》這次出現經典台詞「Miss me？」。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

這回《安娜貝爾回家囉》飾演茱蒂的，並非沿用《厲陰宅》系列14歲的史特琳傑林斯（Sterling Jerins），而是近期在電影《天才的禮物》、《驚奇隊長》、影集《莎賓娜的顫慄冒險》中有精湛表現的12歲童星麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）。至於換角原因，則是製片方不認為史特琳傑林斯已經做好擔任主角的準備。

《安娜貝爾回家囉》將於6月28日在台上映。

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》安娜貝爾引來更多惡靈。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

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安娜貝爾3, 安娜貝爾回家囉, 厲陰宅, 安娜貝爾

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