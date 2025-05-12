翊頌CP現身《機智住院醫》超甜！李翊晙「登場畫面」太爆笑網狂求第3季

記者劉宛欣／綜合報導

《機智住院醫生生活》持續熱播中，劇情即將進入尾聲，每一集都有前作《機智醫生生活》的角色義氣客串，成了劇迷們每周追劇的驚喜，11日播出的第10集中，曹政奭（飾演李翊晙）與全美都（飾演蔡頌和）回鍋登場，兩人延續本傳中的劇情，讓觀眾笑聲不斷、感動滿滿。

▲李翊晙因手上沾了三秒膠，再度以爆笑方式登場。（圖／翻攝自Netflix）

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如同5年前播出的《機智醫生生活》第一集的爆笑登場，李翊晙此次又因手上黏著三秒膠，尷尬地前往急診，找上老同學徐貞暋（李鳳輦飾演）求助，苦笑著解釋事情經過，聽完他的說法，徐貞暋忍不住爆笑，打趣警告他「你這手壞掉的話，就要變失業人士了」，並無奈表示自己是婦產科，應該交由專科的醫師處理，李翊晙則因太丟臉，不斷求好友幫忙。

李翊晙再三拜託後，徐貞暋仍考慮找其他專科醫師幫忙，說剛好有「專家」在醫院，隨後她聯絡了正好來醫院整理論文的蔡頌和。蔡頌和一見到李翊晙就驚訝問道：「不是說好等等要在露營場見面嗎？怎麼在這裡？」李翊晙則委屈地開始一連串的撒嬌，明顯可看出兩人依然在熱戀中。

▲李翊晙與蔡頌和仍在熱戀中。（圖／翻攝自tvN）



此時，聽到消息的孔基善（由孫智允飾演）也趕來探望，原來李翊晙是她的初戀，聽到李翊晙在醫院的消息，還特地打扮了一番才登場，不料卻見到李翊晙、蔡頌和放閃場面，讓她忍不住問徐貞暋他們怎麼回事？」徐貞暋則一臉理所當然地說：「妳不知道嗎？妳的初戀正和頌和談最後的戀愛，已經有一陣子了耶」。令人會心一笑的客串場面，勾起觀眾滿滿回憶，也再度讓人感受到翊頌CP的魅力與默契。